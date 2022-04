Comienzan los paros de los trabajadores municipales de Ferrol

Los trabajadores municipales de diferentes servicios prestados por el concello de Ferrol se movilizan desde el lunes 4 de abril solicitando más personal y mejoras en sus condiciones laborales.

Es el caso de los trabajadores de bibliotecas, instalaciones deportivas municipales e integrantes del servicio de jardines.

A las puertas de la biblioteca municipal de Ferrol, ubicada en la Plaza de España, se concentraron los trabajadores demandando más personal. En estas instalaciones denuncian que son siete trabajadores menos los que tienen que atender a la ciudadanía desde hace tres semanas y no son capaces de sacar el trabajo adelante. Consideran insuficiente la incorporación el pasado viernes de cuatro auxiliares que no tienen los conocimientos necesarios para poder ayudar en las tareas ordinarias. Solicitan la apertura de la Biblioteca de Caranza, la atención en el Archivo Municipal con cita previa o la no apertura de la sala web hasta que se compren ordenadores nuevos. Además, tampoco han sido recibidos por ningún miembro de la corporación municipal.

Aunque en un principio los paros iban a ser de tres horas, finalmente han decidido reducirlos a dos por el bien de los usuarios. Se movilizan una hora por la mañana y otra por la tarde. Continuarán con los paros hasta que el ayuntamiento no se siente a negociar con ellos.

En el caso del departamento de Deportes, seis son los trabajadores para poder atender todos los días de la semana, de lunes a domingo, el pabellón de A Malata y las pistas anexas, pero desde hace días son solo hay dos operarios, que además están doblando turnos con el sistema de tiempo por tiempo.

Hoy también han comenzado las movilizaciones de los trabajadores del servicio de jardines de Ferrol que está sin contrato desde hace 13 años. Reclaman que definitivamente se aborde el necesario pliego de condiciones y la contratación del servicio.

Los trabajadores del servicio de jardines bloquearon las escaleras de acceso interno al concello. FOTO: cedida

Tras concentrarse en la tarde de este pasado sábado a las puertas del Teatro Jofre, en donde se daban cita miembros de la corporación municipal que asistían a la lectura del pregón de la Semana Santa Ferrolana, este lunes han bloqueado la escalinata de acceso interior al ayuntamiento ferrolano y anuncian que si no se comienza a trabajar en el nuevo contrato del servicio de jardines, endurecerán estas protestas, hasta llegar al paro indefinido.