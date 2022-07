La CIG insta a aprovechar la continuidad de la central deAs Pontes para alcanzar una transición justa

La CIG insta a aprovechar la continuidad de la central deAs Pontes para alcanzar una transición realmente justa. Advierte que mantener operativas las instalaciones no puede significar que la comarca quede atrás en el proceso de descarbonización. Desde el sindicato comparecieron en rueda de prensa el secretario general de la CIG, Paulo Carril, el responsable de Energía del sindicato, Fernando Blanco, y el miembro de la Ejecutiva de la CIG-Industria, Alberte Amado. Apuntaron que esta decisión constituye una oportunidad para encarrilar una transición realmente justa en As Pontes, pero advirtieron también de los riesgos que conlleva. Expusieron las cinco actuaciones que consideran se deben adoptar de manera inmediata en este nuevo escenario entre ellas mantener en situación operativa los grupos 1 y 2 de la Central de Carbón, y de no ser recuperables operativamente los grupos 3 y 4 , autorizar el cierre definitivo de los mismos.

Y es que recordamos que el miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ayer que no quiere retrasar el cierre de la central térmica de As Pontes, aunque reconoció que se ha solicitado un informe al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica Española (REE), para evaluar si su clausura es viable o no en el contexto actual.