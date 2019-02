La CIG denuncia que divergencias entre Navantia y Barreras impiden construir el casco de un ferri en Fene

El secretario comarcal de la Federación de Industria de la CIG en Ferrol, Vicente Vidal, ha denunciado que la dirección de Navantia ha rechazado “la posibilidad de realizar el casco de un buque, concretamente un ferri, en las instalaciones de Fene, unas negociaciones realizadas y no materializadas con el astillero vigués de Barreras, porque Navantia declina hacer este casco si no es la responsable de la organización de los trabajos”, lo que le ha valido e este representante sindical para asegurar que esta actitud es “una irresponsabilidad por ambas partes, como es el dejar pasar esta oportunidad histórica” ya que a su entender supondría “la diversificación, con la construcción naval civil dentro de la ría de Ferrol, además de hacerlo en el astillero de Fene, utilizando sus gradas” y en donde Vidal ha denunciado que “en el propio plan industrial de Navantia ya viene especificado cual va a ser la labor de cada factoría a nivel de grupo, en donde curiosamente, la única que no aparece con ninguna especialización es la de Fene”, incidiendo en que “el sector de la construcción naval civil está en auge, tal y como estamos viendo en otros astilleros situados en varios países de la Unión Europea (UE).

Según Vidal, Barreras se habría puesto en contacto con Navantia ante la imposibilidad de ejecutar el casco de un buque para la naviera Armas, debido a su tamaño, al superar los 190 metros de eslora y no poder hacerlo en sus gradas.

ASAMBLEA

Dichas manifestaciones las ha realizado Vidal en el local comarcal de la CIG en Ferrol, en donde previamente han mantenido una reunión con los delegados de la industria auxiliar en los dos astilleros de la ría ferrolana.

Vidal también ha denunciado que las plazos estipuladas por el Gobierno de Pedro Sánchez para ejecutar el proyecto de las fragatas F-110 va a provocar “un vacío de la carga de trabajo en nuestros astilleros” y que “a medida que se vayan finalizando los trabajos de los dos buques AOR para la Armada de Australia, va a motivar que tengamos un periodo de falta de actividad, de falta de carga de trabajo, que lo que van a provocar es de nuevo EREs, despidos, perdidas de condiciones y otra vez el desmantelamiento del astillero”.

Vidal ha reclamado “el inicio de la construcción de las nuevas fragatas ya, no podemos esperar más y el futuro de esta comarca depende de que la ejecución de estas fragatas sea ya”

El representante del sindicato nacional ha reclamado “una contestación por parte del comité de empresa de Navantia, de las instituciones y de los partidos políticos, en donde solo nos tratan de entretener con el plan industrial, que de momento solo ofrece formación”.