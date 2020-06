La CIG critica que las pruebas de acceso a Navantia se realicen on-line en lugar de presencialmente

Este lunes 22 de junio se inician las pruebas para cubrir 42 plazas de técnicos titulados júnior en Navantia Ría de Ferrol.

El sindicato nacionalista CIG, critica que a pesar de ser una buena noticia para una comarca como la nuestra tan castigada por el paro, el proceso por el que se van a cubrir estas plazas es muy criticable.

Las 225 personas que superaron la criba inicial de experiencia, documentación y competencia lingüística en inglés serán sometidas en primer lugar a unos muy criticados Meeting Days, motivo por el cual ahora pasaron a llamarlos Dinámicas de Grupo. Argumenta la CIGA que la excusa para optar por estas dinámicas de grupo es encontrar a las personas con un comportamiento más colaborativo, activo, dinámico, participativo... es decir, personas con un perfil de líder en nuestra sociedad.

Ahora, afirman los nacionalistas a través de uno comunicado " en una pirueta sorprendente que impide conseguir lo que se utilizó como excusa" , y alegando la pandemia, estas dinámicas de grupo serán realizadas on- line en grupos de 6 canditos. Una cuestión que no entienden dado que ya estamos inmersos en la nueva normalidad con " grupos mucho mayores en las terrazas, se permiten las verbenas, la pruebas presenciales de la ABAU, o que incluso desde Navantia les están pidiendo a los trabajadores que abandonen el teletrabajo para incorporarse a la Factoría". Critican pues que en Navantia las pruebas para el acceso a una plaza pública de trabajo no se puedan realizar presencialmente.

Desde la CIG de Navantia Ferrol reconocen que fueron incapaces de evitarlo, pero quieren dejar clara su postura. Aseguran que esto sucede por el apoyo expreso de CCOO, UGT y MAS; que "con su voto permitieron que la propuesta de la Dirección saliese adelante, impidiendo que se iniciase el proceso presencialmente. No nos vale la disculpa del pragmatismo de evitar que el proceso de retrase unos días. Hablamos de plazas que ya se tenían que convocar en el año 2019", dicen desde el sindicato

Finalmente la sección sindical de la CIG en Navantia Ferrol recuerda que "Esta fase de dinámicas de grupo se iniciará con una participación por parte de la representación sindical reducida a un 20 % de los grupos, un porcentaje claramente insuficiente para avalar lo acontecido en la totalidad de los grupos".