CGT rechaza el plan industrial y el nuevo convenio de Navantia

El sindicato CGT ha anunciado este miércoles su rechazo al proyecto de plan industrial y al nuevo convenio colectivo para Navantia, que se someterán este jueves a votación en los centros de trabajo de la compañía pública, y ha acusado al comité intercentros de la firma de "falta de información escandalosa".

En el caso de los astilleros de la ría de Ferrol, las principales centrales del grupo dependiente de la SEPI, tanto Comisiones Obreras como UGT y la organización independiente MAS, han subrayado que respaldan ambos preacuerdos, mientras que la CIG también ha criticado el contenido de ambas propuestas.

La CGT ha destacado que el "oscurantismo informativo favorece a la empresa, que está a la ofensiva" y ha considerado que están "circulando informaciones sobre aspectos que no aparecen" en el preacuerdo, como la posible inclusión de una partida de 85 millones de euros para un nuevo dique en Ferrol, señalada por CCOO, UGT y MAS.

En un comunicado, el sindicato ha preguntado "dónde están los borradores" y si "hay que fiarse de la palabra de la empresa", además de cuestionar si "tiene aspectos positivos este preacuerdo".

Entre sus críticas al texto, ha valorado que se sigue "perdiendo" poder adquisitivo porque entre 2009 y 2022 "la inflación acumulada fue del 28,9 %" cuando en "ese mismo período nuestros salarios aumentaron un 14,2 %".

DERECHOS

Asimismo, ha afeado que no "se eliminan las diferencias de derechos en función del grupo profesional" o los "niveles de entrada más bajos", como también que no "se recupera un sistema de promociones" y que no "hay avances en las licencias retribuidas" ni se "exige a las compañías -auxiliares- la aplicación del convenio del metal".

Por otra parte, la CGT ha censurado la propuesta de "obligatoriedad de cubrir el turno siguiente en casos excepcionales" o que se "introduce por primera vez un complemento salarial variable con un importe máximo del 5 % de la retribución fija anual, cuyo cobro dependerá del cumplimiento de objetivos y de la opinión del mando".

La central ha estimado que puntos como los contratos de relevo, los complementos de jubilación o la "clasificación profesional quedan pendientes de ser definidos en comisiones de trabajo" y ha recalcado que la "propuesta de convenio es claramente mala; la empresa juega al divide y vencerás".

A su juicio, "aumentar mucho el valor" de ciertos complementos permitirá a Navantia "usarlos como arma discriminatoria dándoselos a los trabajadores afines y sacándoselos a los desafectos al régimen".

"Nos encontramos con un ultimátum de la empresa para aceptar el plan y el convenio antes del viernes, es un chantaje en toda regla; los sindicatos afines a la empresa ya empezaron su labor de infundir el miedo entre los trabajadores, es mejor firmar porque a lo mejor viene la derecha", ha aseverado la CGT.