La CGT de Navantia Ferrol denuncia que algunos inscritos en los procesos de ingresos están “desaparecidos”

La Sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol ha denunciado que algunos inscritos en los procesos que la empresa naval pública tiene abierto para dotarse de nuevos trabajadores están “desaparecidos”, al no aparecer en los listados publicados ni como “admitidos” ni como “no admitidos”.

Aseguran desde la CGT que hay dos categorías, los “desaparecidos perdidos” que se corresponden con “el tráfico de datos entre Navantia y la emrpesa Manpower, en donde se perdía gente por el camino”.

Así, detallan que en una convocatoria en la que se inscribieron 86 personas se perdieron 6, un 7%, asegurando que Navantia “se enteró cuando los desaparecidos reclamaron y desde RRHH se justificó diciendo que todo el mundo comete errores”.

La otra categoría aseguran que son “los desaparecidos excluidos, mucho más grave”, detallando que “inicialmente, el portal de empleo de Navantia era único, pero después se dividió en tres secciones: Ofertas, Becas y Listados y comunicaciones, y cuando se convocaba una plaza, se publicaba tanto en Ofertas como en Listados y comunicaciones”.

Desde la CGT se asegura que “algunas personas no aparecen ni como admitidos ni como no admitidos, porque la empresa alega que se inscribieron desde la sección Listados y comunicaciones, cuando lo tenían que hacer desde Ofertas, y como no se inscribieron bien, los hacen desaparecer, como en las dictaduras”.

COMUNICACIÓN

La Sección sindical de la que es portavoz Xaquín García, incide en que “es cierto que en Listados y comunicaciones se indica que es una nota informativa y que no se admiten candidaturas”, pero que “el sistema te permite inscribirte desde ahí y te envía un correo diciendo que quedaste inscrito, a Navantia le consta tu inscripción”, y que “si Navantia no quiere que la gente se inscriba desde Listados y comunicaciones, lo que tiene que hacer es deshabilitar tal posibilidad”.

Desde la CGT también inciden en que todos los procesos están sufriendo unos retrasos “escandalosos” y así detallan que “en las plazas de operarios júnior 2019 todo el mundo tuvo que reinscribirse”, mientras que en las plazas de operarios sénior 2019 se anularon los listados provisionales de admitidos y no admitidos; y la revisión de las reclamaciones al 1º examen Navantia no sabía que documentos había subido la gente con la inscripción y cuales no”.

En las plazas de operarios júnior 2020-21 los listados provisionales de admitidos y no admitidos “fueron retirados a las pocas horas de publicarlas”.