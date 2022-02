CGT critica "nivel de exclusión de escándalo" en pruebas de Navantia en la ría de Ferrol

La Sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol ha asegurado este sábado, 5 de febrero, que hay un "nivel de exclusión" en las pruebas de acceso al empleo en la empresa pública en la ría de Ferrol que "sigue siendo de escándalo".

A través de un comunicado aseguran que hubo un "alucinante 96,1 %" en el proceso del área de compras con 198 aspirantes no admitidos y 8 incorporados, y un 93 % de excluidos en ajustadores-montadores, con 16 admitidas de 26 plazas convocadas, por lo que "algo hace muy mal Navantia cuando el panorama de partida es este", señala la CGT.

El sindicato resalta que las "principales causas de exclusión" entre los operarios-empleados son "la falta de titulación y el DNI".

Añade que esa "falta de titulación no es por no tener los estudios, sino por las trabas impuestas por las nuevas bases pactadas por CCOO y UGT".

CAMBIO DE CRITERIOS

En la anterior convocatoria laboral "la titulación se demostraba mediante título o certificación académica" mientras que ahora exigen "título y justificante de pago de las tasas de expedición del título", apunta.

Respecto al DNI, CGT puntualiza que en la convocatoria no se pedía ese documento acreditativo, pero sí ahora y "en vigor" y arremete contra un proceso de inscripción "diseñado para crearle dificultades a la gente" que aspira a trabajar en ese astillero.

"Con un DNI caducado puedes votar para elegir al presidente del Gobierno, pero no puedes presentarte a las plazas de Navantia", observa y advierte que los candidatos "no se pueden quedar fuera por no tener pagada una tasa administrativa o tener un DNI caducado".

Para el sindicato, "todos estos problemas no existirían con unas bases más sencillas que faciliten que la gente se presente y que permitan la subsanación de errores".

Según CGT, "en esto están de acuerdo la empresa y los sindicatos que aceptan estas bases, que buscan condicionar parcialmente los resultados de los procesos de selección, pero dándoles una cobertura formal de igualdad de oportunidades".