La CGT convoca para el miércoles una concentración en Navantia por la situación de los nuevos accesos

El sindicato CGT ha convocado para el próximo miércoles, 20 de enero, una concentración a las puertas de Navantia Ferrol, a partir de las 10,00 horas, por la situación de los nuevos accesos a los astilleros públicos de nuestra ría.

Así, inciden que lo que está pasando con las convocatorias de plazas de ingreso “supera todos los límites”, ya que “no se sabe nada de las convocatorias previstas para el año 2020” y con respecto a las de 2019, “tres de las cuatro convocatorias, operarios júnior, operarios sénior y universitarios sénior, aun no finalizaron”.

Desde la CGT, aseguran que la situación de a día de las plazas convocadas en operarios-empleados júnior es que las personas que ya pasaron el reconocimiento médico están a la espera de ingresar en la empresa, mientras que las personas aprobadas en el último examen están a la espera de que les hagan el reconocimiento médico.

Además, “las personas que están en lista provisional están a la espera de que se contesten a las reclamaciones y se publiquen las listas definitivas”.

En cuanto a las plazas de sénior de operarios-empleados, trasladan que todos los inscritos están a la espera de que se publiquen los temarios y las listas de admitidos y no admitidos.

UNIVERSITARIOS

En cuanto a las plazas universitarios sénior, se incide que “1.958 inscripciones, el 95,2% del total, no son admitidas por la empresa y no se revisó ni una sola de ellas, además de no haberse publicado listas de admitidos y no admitidos”, mientras que en las plazas también para universitarios júnior, “esta convocatoria, la única formalmente finalizada, tampoco se libró de la polémica porque Navantia excluyó a una persona por exceso de madurez personal y exceso de conocimiento profesional” y que motivó que la afectada presentó una demanda, que está pendiente de juicio y de la correspondiente sentencia.

CRÍTICAS

Según la CGT, estos procesos de nuevas incorporaciones están llenos de deficiencias, oscurantismo, favoritismos, falta de información, arbitrariedades, contradicciones, injusticias y abusos”, incidiendo que “Navantia está burlándose de las esperanzas de millares de personas que aspiran a conseguir un empleo digno” y que “además está robando salarios y cotización sociales a personas que ya deberían estar contratadas hace muchos meses”.

Este sindicato también critica a otras organizaciones, a CCOO, UGT y MAS, a los que acusa de una actitud pasiva.