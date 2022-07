Ferrol acogerá un encuentro del sector del videojuego

El Ayuntamiento y la Koffi Game Association organizan para los días 30 y 31 de julio el Ferrol ID 2022, un evento centrado en el sector del videojuego que tiene como objetivo fomentar el networking entre profesionales con experiencia y nuevos talentos. La concejal de Promoción Económica, María Teresa Dios; el presidente de Koffi, Javier Dios, y el presidente de TIC Ferrolterra, Pablo Rivera, presentaron hoy el encuentro, que cuenta con la colaboración de esta última entidad, de AJE y de la Universidade da Coruña. Ferrol ID tendrá cómo sed el Centro Torrente Ballester y contará con cuatro profesionales de diferentes estudios que ofrecerán su respectiva masterclass. Qar, de Qaramelo Videojuegos (Ourense) hablará sobre emprendimiento; Félix, de Out of the Blue (Madrid), sobre arte técnico en Unreal; *Álex, de Wild Cat Records (empresa de composición de bandas sonoras), sobre diseño sonoro, y J.C. Montero, de Red Mountain Games (Madrid), sobre diseño narrativo.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 26 de julio. María Teresa Dios destacó que el evento representa un magnífico ejemplo de actividades generadoras de empleo. Recordó que la industria del videojuego en España “es una de las diez más punteras del mundo” y que su facturación viene creciendo sin interrupción durante años. Además, dijo, el número de puestos de trabajo crecimiento en el sector a un ritmo de un 8,5 % anual.

Finalmente, Javier Dios precisó que desde lo primero momento se trató de “organizar un evento para profesionales y por profesionales”, a lo que el abanico está abierto la diferentes perfiles, no necesariamente del propio sector, pero sí con potenciales conexiones con él, como pueden ser diseñadores gráficos. Avanzó también que en este momento hay inscritas ya más de cincuenta personas. En cuanto al programa, la mañana del sábado 30 estará dedicada a las masterclass, mientras que por la tarde habrá mesas redondas rotativas, una presentación por parte de AJE y otra de Koffi Game Association. La jornada se cerrará en un espacio de prueba de videojuegos indie. El domingo, los participantes tendrán oportunidad de realizar un recorrido en lancha por la ría de Ferrol y entre las 12.30 y las 13.00 se llevará a cabo la clausura.