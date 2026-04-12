Más de un centenar de personas exigen la modernización ferroviaria en un viaje reivindicativo entre Ferrol y Betanzos

Más de un centenar de personas han exigido este sábado la modernización ferroviaria en un viaje reivindicativo entre Ferrol y Betanzos que ha contado con representantes políticos de las principales formaciones convocado por el Foro Cidadán polo Ferrocarril.

La expedición, que ha partido desde la estación de Ferrol y ha culminado en Betanzos, ha exigido la modernización de la red de transporte en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y ha reclamado un servicio público digno y acorde con las necesidades de los vecinos.

Acompañados por la música de la agrupación Agarimo, los participantes han exhibido carteles que rezaban consignas como "queremos un tren del siglo XXI" y "transporte público digno ya".

Entre los manifestantes se han encontrado representantes de distintas formaciones políticas, como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), así como de los portavoces municipales de PSOE, BNG y Ferrol en Común, además de usuarios de diversa edad unidos por la demanda de soluciones que no se limitan al ferrocarril, sino que abarcan también la mejora de autobuses, frecuencias y conectividad con el medio rural.

Los participantes han enfatizado que las reclamaciones incluyen un aumento de aforo en autobuses, mayor regularidad en las frecuencias para facilitar citas médicas y desplazamientos diarios, y la creación de servicios nocturnos para que la juventud pueda regresar a casa con seguridad.

El Foro Cidadán polo Ferrocarril ha subrayado que la protesta responde a meses de ausencia de soluciones por parte de las administraciones y defendió la presión social como mecanismo para convertir demandas en realidad.

"Tocaba volver a la calle para que lo que estamos pidiendo deje de ser un deseo y se convierta en una realidad", han indicado los organizadores.

La llegada a Betanzos ha marcado el cierre de la marcha, con lectura de un manifiesto frente a la sede municipal y la presencia de la alcaldesa de esta localidad, María Barral, junto a representantes de distintos partidos.