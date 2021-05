CCOO muestra su “optimismo” con los fondos Next Generation y pide unión a la clase política

El secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, ha asegurado que desde su sindicato “somos muy optimistas con los fondos Next Generation, en donde es necesario generar confianza y me parece una barbaridad algunas de las declaraciones que está haciendo el Partido Popular en varios ámbitos” y así ha reseñado que “me parece una temeridad que tanto PP como Vox estén planteando dudas de como se van a utilizar esos fondos en nuestro país, unos fondos que son fundamentales para el desarrollo y el cambio productivo de España”, y que por ello, “esto no va de un gobierno o de otro, va de país, y no va de una administración autonómica o estatal, esto va de políticas de país, ya que necesitamos salir al mercado mundial”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Martín en Ferrol, en las instalaciones del CIS Galicia, a donde ha acudido con ocasión de la celebración este jueves, 6 de mayo, durante todo el día, del 3º Congreso de CCOO Industria de Galicia.

“Los fondos hay que utilizarlos bien, hay que hacer mecanismos que eviten que colapsen y tenemos que remar a favor de obra, tener a los gobiernos coordinados, y todo ello dentro de un marco estatal”, ha detallado el responsable sindical.

FIN DE LAS RESTRICCIONES

El integrante de CCOO ha estimado que “el proceso de vacunación va bien y tiene que motivar el levantamiento a las restricciones a la movilidad, y con ello el inicio de la recuperación económica”, y que “es el momento de reconstruir, de transformar y los procesos se van a agilizar de manera espectacular”, ha detallado, al mismo tiempo que ha pronosticado que “en Galicia tenemos algunos sectores en lo que nos jugamos el futuro en estos próximos meses”.

Agustín Martín ha trasladado que importante será “el sector energético, derivados de esta transformación afectarán al sector siderúrgico, sobre todo el del aluminio, y liderados también como puede ser el sector de la automoción o la recuperación del textil, que ha estado sufriendo mucho durante esta pandemia”.

Es aquí en donde ha manifestado que las aportaciones de fondos europeos serán fundamentales, “para volver a reconstruir el tejido industrial que se ha roto, no solo en esta pandemia, sino que, en décadas, con el abandono de la industria en Galicia”, y ha estimado que nuestra región “necesita recuperar un tejido que le garantice riqueza, estabilidad y empleo digno”.

FERROLTERRA

Por último, en el caso de la comarca de Ferrolterra, ha detallado que “sin industria, no hay ningún futuro”, por lo que se ha posicionado “en luchar contra la despoblación, asentar población, ya que donde hay industria hay riqueza y por ello este congreso tiene que valer para trasladar al ámbito político la necesidad de coordinar acciones con Europa, con España, para que esos fondos tengan cierto sentido, con una transformación energética hacía un modelo mucho más sostenible, y que tenga en cuenta a las personas”, ha sentenciado.