CCOO denuncia tres años de retraso en el Plan estratégico de Navantia y exige abrir ya la negociación

La Coordinadora Intercentros de CCOO en Navantia ha exigido este miércoles la apertura urgente de la negociación del Plan estratégico de la empresa naval pública, un documento que acumula ya más de tres años de retraso y cuya ausencia, denuncian, lastra la capacidad productiva de los astilleros públicos en un momento de alta carga de trabajo.

En un comunicado difundido por el sindicato, recuerda que la anterior hoja de ruta, el Plan estratégico de Navantia 2018-2022, finalizó sin alcanzar los objetivos marcados. Posteriormente, la dirección presentó un proyecto para el periodo 2023-2027 que, según la central, presentaba numerosas carencias y requería de una definición detallada, compromisos firmes y una negociación real con la parte social.

Aquella negociación quedó interrumpida en el verano de 2023 y, desde entonces, no se ha vuelto a tratar un asunto que CCOO califica de "crucial" para el futuro de la compañía y de su plantilla. "La dirección de Navantia se comprometió a presentar un Plan a los sindicatos que llevamos tres años esperando. Denunciamos estos retrasos y la falta de transparencia en la definición del futuro de la empresa", señala el texto.

El sindicato advierte que la coyuntura actual del sector naval, con una gran cantidad de proyectos que la compañía debe acometer, hace "más necesario que nunca" reforzar la capacidad productiva mediante inversiones reales y nueva contratación de personal.

Por ello, CCOO reclama un Plan que garantice la actividad industrial, concrete las inversiones necesarias y establezca "compromisos de empleo para todos y cada uno de los centros" de Navantia.

"El 2027 está ahí y no vamos a aceptar más dilaciones”, ha apuntado este sindicato, ya que “el futuro de Navantia no puede seguir secuestrado por la inacción de su dirección”, concluye el comunicado sindical.