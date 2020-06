CCOO critica el “inmovilismo y confrontación permanente” de otros sindicatos en Navantia Ferrol

CCOO ha criticado este miércoles, 3 de mayo, a "las organizaciones que hacen del inmovilismo su estrategia sindical" en los astilleros de Navantia Ferrol y ha lamentado que la CIG censure un acuerdo para propiciar nuevas contrataciones en la planta de Ferrol.

En un comunicado, CCOO expresa su afán "por llegar a entendernos en la comisión de empleo", que ha tildado de "evidente" y ha reprochado que otras centrales muestren "comodidad con la confrontación permanente".

CCOO señala que continuará proponiendo "temas beneficiosos para Ferrolterra" intentando "formar mayorías", pero ha recalcado que sus integrantes no están "dispuestos a esperar por organizaciones que no tienen voluntad de formar un frente común y que no tienen interés por construir".

Así, insta a que dejen "de priorizar su estrategia por encima de los intereses de los trabajadores" y subraya que "CCOO siempre tendrá capacidad de dar un paso atrás si llegamos a un punto de encuentro".

CRÍTICAS AL SINDICATO NACIONALISTA

En esta línea, CCOO muestra su "enorme malestar" por las críticas de CIG a un pacto del comité de empresa de Navantia Ferrol para crear una bolsa de empleo para paliar la paralización desde 2019 de su oferta pública de contrataciones.

De este modo, reivindica que fue "respaldado por una amplia mayoría de los delegados, 16 avalaron la propuesta y 6 no", y ha señalado que CIG emitió "un escrito no asumiendo el resultado y difamando".

El citado acuerdo, "de materializarse cuando se dé la discusión con la dirección, debería traducirse en la incorporación de toda la convocatoria de 2019", según CCOO.

El sindicato considera que "la intención es exigir la recuperación de las capacidades que tenía la parte técnica" en la factoría de Ferrol "priorizando la contratación en dichas áreas" y aboga por complementar esa convocatoria con "personal eventual si fuese necesario, en lugar de optar por la subcontratación".