CCOO anuncia más protestas en Navantia Ferrol contra la dirección

El sindicato CCOO ha avanzado este jueves, 3 de diciembre, que propondrá al comité de empresa de Navantia Ferrol "el incremento de las movilizaciones y de las medidas de presión" ante su "enorme descontento" por la "falta de voluntad de la dirección" para mejorar el astillero.

En un comunicado, ha señalado que incumple "los compromisos en lo relativo a la transformación" del recinto. Al mismo tiempo, ha advertido de la falta de medidas para impulsar su departamento de Turbinas.

La central ha criticado la ausencia de "transparencia, últimamente incluso con salidas de tono intolerables". En esta línea, ha aludido al "descarte de cuatro candidatos" a incorporarse al plantel de la factoría "porque un psicólogo entiende que no son idóneos para trabajar en nuestra empresa".

Ante esta situación, ha abogado por "el corte total de las prolongaciones de jornada y medidas de no colaboración; con esta dirección no se puede llegar a acuerdos mientras no cambie su actitud".