El cartel sobre Fernando Simón que ha aparecido en una calle de Ferrol y que no gustará al epidemiólogo

Aunque ya sólo comparece ante los medios de comunicación los lunes y los jueves, Fernando Simón sigue siendo una de las personas más populares de nuestro país. Su gestión de la pandemia del coronavirus ha generado una fuerte división: mientras algunos aplauden su implicación y esfuerzo para hacer frente a la crisis sanitaria, otros subrayan sus errores y su falta de previsión a la hora de alertar ante lo que se nos venía encima.

Simón se ha convertido en todo un fenómeno social, donde no faltan incluso camisetas con su imagen. Por el contrario, muchos otros han pedido su dimisión por todos los errores que ha ido acumulando a lo largo de estos últimos meses. La última imagen viral del epidemiólogo la hemos visto en Ferrol. Concretamente, en una calle del municipio. Un vecino de la zona ha intentado ser irónico y ha bautizado un bache situado en el medio de un cruce de calles como “Glorieta de Fernando Simón”.

“Glorieta de Fernando Simón. …Hay baches porque tiene que haberlos, pero están todos controlados…”, ha escrito. La imagen se ha vuelto viral en las redes sociales.

Gran gesto de un vecino de Ferrol homenajeando a El Risitas Simón. �� pic.twitter.com/bfuBq0WJ9y — Rubén Pinto ✞ (@RubenWorking) August 3, 2020

LOS ERRORES DE FERNANDO SIMÓN

Fernando Simón ha sido muy criticado por no haber detectado previamente la magnitud de la pandemia y por algunas de las decisiones tomadas con respecto al uso de la mascarilla. El 27 de enero, el epidemiólogo dijo que el coronavirus era un "cuadro gripal" y dos días después aseguró que no era excesivamente letal. Sin embargo, fue el 31 de enero cuando cometió su error más grave. "Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada… Me sorprende este exceso de preocupación”, dijo. Ese "algún caso" se ha convertido en más de 200.000 contagiados y 28.000 muertos registrados, una crisis sanitaria sin precedentes y una parálisis de la economía nunca vista.

En marzo no recomendó el cierre de colegios, no vio necesario que la población usara mascarillas y no vio peligro alguno en participar en manifestaciones como la del 8-M.