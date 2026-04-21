El Campus Industrial de Ferrol se convierte en sede de la ONU con la primera simulación de la Corte Internacional de Justicia

Cinco alumnas de Relaciones Internacionales organizan el "Atlantic Moot Court", un juicio simulado que reunirá a cerca de 60 universitarios de siete campus españoles este viernes

El Campus Industrial de Ferrol acogerá este próximo viernes, 24 de abril, la primera edición del Atlantic Moot Court, una competición jurídica que simula un procedimiento real ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La cita, que comenzará a las 10:00 horas, está impulsada y organizada íntegramente por cinco alumnas del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidade da Coruña (UDC). Se trata de Belén Míguez Ramos, Irene Rodiles Lago, Laura Yáñez Rodríguez, María Falcón Louzao y Eva Maseda Truyols, quienes han coordinado la participación de cerca de 60 estudiantes procedentes de siete universidades: Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Vigo (UVigo), Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidad de León, Universidad de Salamanca (USAL), Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La jornada arrancará con una apertura institucional en el Salón de Actos Concepción Arenal, a la que seguirá, a las 10:30 horas, la conferencia magistral "Desorden mundial y convulsiones geopolíticas en Oriente Medio". La ponencia correrá a cargo de Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), y se enmarca dentro de los Seminarios de Formación de Internacionalistas del presente curso académico.

Por la tarde, a partir de las 15:30 horas, las instalaciones de la Facultad de Humanidades y Documentación se transformarán en una sala de audiencias. Divididos en seis equipos, los estudiantes deberán enfrentarse a un caso práctico que versa sobre cuestiones de Derecho Internacional Humanitario y conflictos armados, defendiendo las posturas de los Estados implicados.

El tribunal encargado de evaluar los argumentos jurídicos y la oratoria de los participantes estará compuesto por destacados académicos y expertos en la materia. Actuarán como jueces Juan Manuel Bautista Jiménez (Universidad de Salamanca), Laura Esperanza Aragonés Molina (Universidad de Alcalá), y las profesoras de la Universidade de Santiago de Compostela, María Isabel Lirola Delgado y Carmen Montero Ferrer.

El Atlantic Moot Court cuenta con el respaldo institucional de la Universidade da Coruña (a través del Campus Industrial de Ferrol y la Facultad de Humanidades), así como de la Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Xustiza), el Concello de Ferrol y las entidades privadas KNM Abogados, Cafetería Kalua y Rodríguez Trujillo Abogados.