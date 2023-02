El Campus Industrial de Ferrol acoge el lanzamiento del proyecto europeo COVALEX

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, la directora del Campus Industrial, Ana Ares, y la investigadora del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Sonia Zaragoza, recibieron la semana pasada, en el Campus Industrial de Ferrol, a los representantes de las instituciones y organizaciones participantes en el proyecto europeo Comumunity of Valued Experts in Hydrometeorological and Technological Multi-Hazards (COVALEX) que lidera la Universidad de A Coruña.

El proyecto COVALEX pretende mejorar la comunicación entre los países europeos ante las emergencias, principalmente desastres de carácter hidrometereológicos o aquellos derivados de factores multiriesgo, creando sistemas de protección civil más resilientes y multidisciplinares. Está financiado por la Comisión Europea y cuenta con un presupuesto de 774.359 euros, distribuido entre seis socios de cinco países europeos (Italia, Grecia, Austria, Francia y España). La Universidade da Coruña dispondrá de más de 200.000 euros para liderar y coordinar el proyecto.