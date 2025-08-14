Cabanas celebra una campaña para exaltar los productos del mar y el papel de la mujer en el sector

El Concello de Cabanas ha lanzado una campaña dedicada a exaltar los productos del mar y a divulgar el valor del entorno marino local. La iniciativa, financiada a través de una subvención del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, busca poner en valor la riqueza de nuestro litoral.

Las primeras actividades programadas son dos 'showcookings' gratuitos que se celebrarán en el Parque del Areal. Los días 17 y 31 de agosto, a las 12:00 horas, los asistentes podrán aprender y ver en directo la elaboración de diversas recetas con productos del mar de proximidad. Al finalizar, tendrán la oportunidad de degustar los platos preparados.

Además de las demostraciones culinarias, la campaña incluye otras actividades que se confirmarán próximamente. Se prevén jornadas para explorar el litoral, aprender sobre especies marinas y realizar rutas informativas.

También se organizarán eventos para conocer y poner en valor el crucial papel de la mujer en el sector pesquero, destacando su importancia y su huella en la historia y la economía local.

Todas las actividades son de asistencia libre y gratuita, en línea con el objetivo del Concello de acercar el medio marino a todos los vecinos y visitantes, promoviendo el conocimiento y la conservación de su patrimonio natural y cultural.