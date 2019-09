Caballero acusa Feijóo de convertir a Ferrol en un "funeral" con su abandono y lamenta "la década perdida"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de tener "abandonada" a Ferrol en los últimos diez años, una "década perdida" en la que ha metido a esta ciudad "en un funeral" por su "falta de compromiso".

"Dejadez, fracaso, no había avances, no se desarrollaron políticas industriales, no se avanzó en la dotación de servicios sociales, con retos pendientes en infraestructuras y saneamiento, con los que la Xunta no cumplió", ha denunciado.

Caballero ha mantenido una reunión este viernes en el Ayuntamiento de Ferrol con el alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE), con su portavoz municipal, Julián Reina, y el portavoz del grupo parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Allí ha citado los problemas que sufre la ciudad por los incumplimientos de la Xunta, como los sufridos durante "el inicio del curso escolar"; en la política sanitarias "debido a la falta de personal"; "la asignatura pendiente de la Vía de Alta Capacidad (VAC) de la Costa Norte", una obra "fundamental para esta zona"; o la falta de apuesta para convertir a Ferrol "en un centro turístico de excelencia".

"Es un presidente que no cumple con Ferrol", ha insistido y contrapuso esta actitud con la de "un Gobierno socialista en España, que está tomando medidas", como es el caso del "compromiso de la construcción de las fragatas, ahora también con los jackets, para el astillero de Fene".

Caballero ha alabado "el trabajo realizado por Mato" y su equipo en estos primeros días de mandato, "un hombre que está trabajando para sacar adelante los proyectos que esta ciudad necesita y para el impulso de esta gran ciudad".

"Compartimos el diagnostico que nos ha realizado de la situación y nuestro compromiso desde todas las instituciones en las que el Partido Socialista tienen presencia para poder sacar adelante los proyectos que necesita esta ciudad", ha señalado, en donde "están trabajando para desatascar muchos temas que estaban olvidados, en los cajones y sin conseguir avanzar".

CIEN PRIMEROS DÍAS

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha agradecido la visita de Caballero y "su compromiso con los problemas" del municipio, agradeciendo que desde el Parlamento de Galicia se podrá "levantar la voz para que el Gobierno de la Xunta y de Feijóo ponga sus ojos" en las "carencias" de la ciudad.

En los casi cien primeros días que lleva de gobierno, Mato ha destacado el impulso al Plan Director para poder actuar en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), con su reforma, algunas obras a desarrollar por parte de la Diputación de A Coruña, yo la búsqueda de una nueva ubicación para la nueva residencia de mayores, entre otros "problemas muy graves de organización interna".