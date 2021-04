El BNG retoma las iniciativas para urgir la mejora del tren entre Ferrol y A Coruña

El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego ha anunciado en la mañana de este lunes, 5 de abril, una nueva batería de iniciativas para urgir las mejoras de la centenaria línea ferroviaria Ferrol-A Coruña porque es "asumible, necesaria y urgente" y un "sinsentido" que a día de hoy dure el trayecto prácticamente el doble que en coche.





Rego, acompañado por los portavoces del BNG en Ferrol, Iván Rivas, A Coruña y Betanzos, ha comparecido ante los periodistas para ahondar en sus próximas propuestas, entre ellas una proposición no de ley para urgir al Ministerio de Transportes a "actuar y hacerlo ya" porque esta obra es "perfectamente asumible" en los propuestos de este departamento aunque no haya una partida específica para ella.





Esta línea "mal diseñada" y que no ha sido modificada sustancialmente en cien años, está pensada con "una mentalidad centralista" de comunicación de Ferrol con la meseta y no entre ciudades gallegas importantes, por lo que ha insistido en la construcción de un baipás en Betanzos y la corrección y modernización del conjunto del trazado y que ello contribuiría a mejorar el servicio y ganar pasajeros, augura.





Tras recordar sus recientes propuestas de 20 millones de euros para este baipás y otros 10 para iniciar los trabajos de licitación para modernizar la línea en los presupuestos generales del Estado, que "infelizmente" no fueron incluidas tras ser rechazadas por PSOE y Podemos, Rego ha dicho que se mantuvo una partida de 128.0000 euros que solo permitirá iniciar los trabajos con ese objetivo.





“DISCULPA”





Así, ha afeado a los responsables de Transportes que consideren que esta línea ferroviaria "no es una prioridad para el Gobierno", una "disculpa" que no sirve a los nacionalistas porque "estamos hartos de saber que un servicio o se adecua en horarios, frecuencias, duración y calidad a las necesidades o no funciona", o por el contrario, cuando sí se adecua, sí lo hace y gana usuarios.





"Es lo que queremos porque estamos apostando por un medio de movilidad sostenible y con futuro, no entendemos cómo un gobierno que se llena la boca hablando de movilidad sostenible en el caso de Galicia tiene abandonadas las infraestructuras ferroviarias", ha zanjado.