El BNG presenta una campaña contra la crisis de los precios que se desarrollará en nuestras comarcas

Miembros de la Ejecutiva Comarcal del BNG de Ferrolterra, encabezados por la responsable comarcal, Mercedes Tobío, presentaron este lunes la campaña que el BNG va a desarrollar en los diferentes ayuntamientos de la comarca en contra de la crisis de precios que está repercutiendo económica y socialmente en el vecindario de los ayuntamientos de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Mercedes Tobío afirmó rotuntamente que “esto no es una crisis: es un robo, porque mientras que las mayorías sociales no empobrecemos, las grandes empresas no dejan de ver como sus beneficios aumentan” ejemplificando en el hecho de que “las empresas del IBEX alcanzan beneficios récord, los bancos amasan beneficios y no devolvieron ni un solo euro del rescate bancario; y el control público sobre los sectores clave de nuestra economía se desaparece progresivamente”.

La responsable comarcal del BNG hizo hincapié en el hecho de que “el coste de la vida se incrementó en un 11% en el último año, especialmente en los productos básicos como el pan, leche, carne, cereales, pescado, verduras y hortalizas frescas…; pero tambien el coste de la vivienda y transporte, con un encarecimiento que empeora aún más las condiciones de vida de la población”. También hizo referencia “a la desbocada subida de la electricidad, que provoca el incremento de todos esos productos; y resulta insultante que en la Galicia, siendo productora excedentaria de energía eléctrica, no tengamos a cambio una compensación que rebaje la factura de la luz: una tarifa eléctrica gallega”.

Tobío hizo una llamada a la sociedad comarcal “para dar una respuesta contundente a la parálisis en la que están instalados el Gobierno español y la Xunta, impulsando un cambio estructural de nuestra economía para actuar con urgencia; evitando que,más una vez, esta “crisis” acabe pagandoa quien menos tiene” indicando que “desde el BNG nos vamos a dejar la piel para acercarle a la sociedad comarcal las alternativas de nuestra organización; con medidas como el incremento de la presión fiscal a las grandes empresas y patrimonios, aumento de las prestaciones sociales, suspensión de los desahucios, limitación del precio de los alquileres o impulso de medidas de apoyo a la juventud” complementándolas con otras “que tienen a ver con el tejido económico; como la intervención pública en el sector eléctrico o ayudas a Pymes, autónomas y cooperativas”.

La campaña del BNG comarcal se va a desarrollar en varias frentes. Por una parte, reparto masivo tiene todos los ayuntamientos de una octavilla en la que se analiza la situación y las propuestas del BNG para enfrentarla.

Por otra, la realización de actos informativos con el vecindario, que comenzarán en Ferrol el próximo día 30 con la participación de la Portavoz Nacional del BNG; Ana Pontón; a los que seguirán otros en los ayuntamientos de las comarcas. Esta campaña tendrá su punto central con la movilización que se celebrará en Compostela el próximo 18 de diciembre, para lo cual la organización dispondrá de buses para la gente que se quiera desplazar desde la comarca.