El BNG pide garantizar la financiación de las inversiones en los presupuestos del 2021

El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol mantuvo este pasado viernes una reunión con el gobierno municipal para abordar el borrador de presupuestos municipales para el año 2021. Como paso previo al debate sobre el documento presupuestario, el BNG le transmitió la necesidad de asegurar que las inversiones previstas en el presupuesto municipal para 2021 hayan garantizado su financiación con el objeto de no cometer un fraude político.

Iván Rivas recuerda que una parte importante de las inversiones han previsto financiarse con 12 millones de euros de endeudamiento. A día de hoy, ese endeudamiento está contabilizado como una línea de crédito en los presupuestos no como una operación de crédito por valor de 12 millones de euros para el 2021 que no asegura la totalidad de esos proyectos.

Es decir, no están asegurados los 12 millones de euros en deuda, sino que el gobierno local decidiría cuánto se contrata y cómo. Esto significa que sí al finalizar el año 2021 no se tienen contratados esos 12 millones de euros las inversiones asociados aparte de ese endeudamiento que no se contrate desaparecerían y no se podrían ejecutar en posteriores anualidades.

Para el BNG no asegurar la contratación de ese préstamo por valor de 12 millones de euros sería un fraude político y que se le estaría diciendo a los vecinos que se desarrollarán unas inversiones que no están respaldados por una consignación presupuestaria.