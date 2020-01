El BNG de Ferrol pide al gobierno que se complete con sus propuestas el Plan de Emergencia Municipal

El grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol ha reclamado al gobierno municipal que modifique el proyecto de Plan de Emergencia Municipal (PEM) que pretende llevar a pleno para su aprobación.

Según ha asegurado el portavoz de este grupo, Iván Rivas, dicho documento ha sido tratado en la mañana de este miércoles, 15 de enero, en la comisión ordinaria, pero estiman desde el BNG que esta propuesta “está incompleta”.

Así, Rivas ha destallado que “no se incorpora a Reganosa, ya que si bien es cierto que desde un punto de vista normativo no es obligatoria su inclusión”, por estar fuera del territorio municipal, pero estiman desde el BNG que “la influencia que tiene sobre esta ciudad una instalación de este tipo es evidente”, incidiendo en que “sería el Ayuntamiento de Ferrol el que tendrían que aportar los medios de existir una incidencia”, como son los Bomberos de Ferrol.

También ha detallado que en Ferrol existen “dos instalaciones con riesgo químico, incluidas en la normativa Seveso”, como es la planta de Masol Iberia, en el puerto exterior, “que tiene rango de nivel superior” y que “es imposible que con una instalación de este tipo el riesgo químico pueda ser medio”.

Por último, Rivas ha asegurado que con estas premisas “nos encontramos con un catálogo de medios y recursos insuficiente”, y que “fundamentalmente no existe”, ya que “no tenemos un inventario de todas las infraestructuras de medios de los que disponemos para poder atacar posibles emergencias”. “Tener un catálogo de medios y recursos que está sin elaborar, es como tener un Plan de Emergencia Municipal que no cuenta con mecanismo para poder desarrollarse”.

Desde el BNG ya han adelantado que de no realizarse los cambios requeridos desde este partido, “evidentemente vamos a votar en contra”.

PLAZAS DE ARMAS Y ESPAÑA

Con respecto a su propuesta de presentar sendas mociones al pleno de fin de mes, previsto para el 30 de enero, solicitando el cambio de denominación de la plaza de Armas por la de Concepción Arenal, y la de la plaza de España por Carvalho Calero, Rivas ha ratificado que dicho texto “será presentado” y sobre si estas cuestiones “están para perder el tiempo, como algunos aseguran”, el portavoz del BNG estima que “el tiempo que le hemos dedicado al cambio de nombre de las plazas no es nada comparable con el utilizado para el Plan de Emergencias Municipal”.

Así, ha destacado que “si no fuera por el BNG no habría debate y parece que vivimos en una ciudad en la que parece que no se puede hablar de nada”.

Por último, y tras conocer la posición de otros grupos, Rivas ha asegurado que “dadas las manifestaciones, entiendo que su aprobación es limitada y cada uno será responsable de actuar como considere, y nosotros lo único que estamos haciendo es desarrollando el trabajo que nosotros consideramos necesarios para esta ciudad desde el ámbito político”.