El BNG critica que Ferrol propicie "rebajas fiscales a grandes empresas"

El BNG de Ferrol ha asegurado este lunes, 9 de noviembre, que el Ayuntamiento de Ferrol pretende "introducir rebajas fiscales a las grandes empresas y propietarios mientras los pequeños" profesionales y autónomos "agonizan" por la segunda ola de la COVID-19, ante la que pidió ayudas municipales adicionales.

En un comunicado, reclamó que esas contribuciones sean "principalmente directas, no a través de los propietarios". Además, pidió "exenciones fiscales a los titulares de las actividades afectadas" por la crisis.

Según la formación nacionalista, es "imprescindible modificar las ordenanzas de basura, agua y saneamiento para que las bonificaciones afecten a los que más lo precisan".

Igualmente, exhortó a "aplicar exenciones fiscales en estas ordenanzas igual que acontece con la modificación de la de terrazas e igual que aconteció durante el primer estado de alarma". A su juicio, "la exención por la ocupación de mesas y sillas es obligada desde el viernes pasado" por la orden de cierre de la hostelería en el área de Ferrol.

Del mismo modo, el BNG ferrolano solicitó que se apliquen estas mismas medidas a negocios de otros sectores, como los gimnasios. "Igual que no se les puede cobrar por poner terrazas cuando no las pueden poner no se le puede imponer una cuota por el suministro de agua o recogida de basura a un local sin actividad como si estuviera funcionando", lamentó.

Por ello, consideró que esta "situación se agrava todavía más en los negocios de ocio nocturno, que llevan meses cerrados por imperativo legal".