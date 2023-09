El BNG critica al Gobierno central por no licitar los nudos de evacuación de As Pontes

El diputado nacional del BNG, Néstor Rego, ha acusado al Gobierno central de estar detrás de “una evidente discriminación con nuestro país”, en este caso a cuenta de un concurso de transición justa ya iniciado con otras zonas del Estado, en aquellos territorios en donde se produjeron el cese de la actividad de centrales térmicas, “pero que no se está dando aquí, tanto en Meirama como en As Pontes”, para licitar los nudos de evacuación de la central de Endesa y que en la actualidad tiene 1.400 MW de potencia.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este lunes en el local del BNG en Ferrol, en donde Rego ha estado acompañado de la portavoz municipal en As Pontes, Carmela Franco, el representante de la formación nacionalista en el Cámara baja ha detallado que “un concurso de transición justa es fundamental para asegurar proyectos industriales alternativos que sean capaces no sólo de asumir y de integrar a la totalidad de los puestos de trabajo que se pierden por el cierre de la central de Endesa, sino de crear nuevos puestos de trabajo”.

Rego ha detallado que, por lo tanto, “el Gobierno español lo primero que tiene que explicar es por qué no se reconoce esos 1.400 megavatios de capacidad del nudo de evacuación de As Pontes”, asegurando que “sabemos que parcialmente fueron adjudicados sin concurso de Endesa”, y que, por ello, a su entender, esta compañía “tenía que poner sobre la mesa contrapartidas no solo en el ámbito energético, sino también en otros ámbitos industriales”.

PREGUNTA

El diputado nacional también ha abundado en que “presentamos iniciativas en el Congreso y en una pregunta directa al Ministerio de Transición Ecológica, nos respondió que esto no era competencia de ellos”, lo que le ha valido para asegurar “que no deje de ser sorprendente, que no era competencia de ellos, sino de Red Eléctrica Española (REE)”, y que por ello, “vamos a reclamar a quien tenga responsabilidad política de gestionar la transición justa que el Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica, asuma esta responsabilidad y, por lo tanto, ponga en marcha un concurso de transición justa”.

Estima Néstor Rego que ante este panorama “proyectos industriales que hay anunciados para As Pontes no son proyectos seguros”, ya que “no tenemos la certeza de que vayan a ir adelante”.

Por último, ha detallado “lo que queremos es que se reconozca esa capacidad de 1.400 megavatios de evacuación y que se proceda a la convocatoria de ese concurso de transición justa que es lo que puede asegurar inversiones en As Pontes”, además de “nuevas actividades económicas e industriales en la comarca”.

INCUMPLIMIENTOS

Por su parte, Carmela Franco, ha asegurado que casi cuatro años después, “superando en más del doble los plazos de cierre del resto de térmicas del Estado, se publicó la resolución autorizando el cierre de la central de As Pontes resolviendo la petición de Endesa” y que “los tiempos evidencian un manejo político y electoral, demorándose sin justificación” y que además “a día de hoy no se desarrolló ninguna medida dentro del denominado proceso de transición justa”.

Por último, ha detallado que “a día de hoy no está materializado nada de lo comprometido por el Ministerio, como la promesa de abrir un concurso de transición justa, en 2021, para los 1.400 MW del nudo de acceso de la central” y que “ahora anuncia que la capacidad es de cero megavatios, anulando la posibilidad de proyectos garantizados y avalados por el concurso”, ha detallado.