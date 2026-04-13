Besteiro anuncia que el Consejo de Ministros liberará de forma “inminente” el nodo de transición justa de As Pontes

El secretario xeral y portavoz del Grupo Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado en la mañana de este lunes en As Pontes (A Coruña), que el Consejo de Ministros procederá a la liberación del Nodo de Transición Justa de la localidad "de forma prácticamente inmediata".

El anuncio se ha producido durante una visita a las instalaciones de la empresa Prometal, ubicada en el polígono industrial de Os Airíos, donde Besteiro ha estado acompañado por el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Besteiro ha vinculado directamente este desbloqueo a la reciente aprobación del Real Decreto de medidas anticrisis en el Congreso.

"Dentro de ese real decreto había una medida concreta que era la liberación de los nodos de transición a través del Consejo de Ministro”, ya que antes había que hacerlo por ley y los procesos se alargaban.

“Ahora, con esa medida, verá la luz a través del Consejo de Ministros", explicó el líder socialista. Besteiro ha subrayado que esta decisión supondrá liberar más de 2.000 megavatios en la zona, tanto para evacuación y almacenamiento como para la producción y transmisión de energía eléctrica, lo que dará "un impulso definitivo" a la implantación de nuevos proyectos industriales en Galicia.

TEJIDO EMPRESARIAL

El portavoz socialista ha puesto en valor la visita a Prometal como ejemplo del tejido empresarial al que beneficiará esta infraestructura energética.

"Venimos a una empresa tecnológicamente puntera que se mueve por todo el mundo. Pero también compartimos el futuro del entorno de As Pontes y Ferrolterra”, ya que “en ese mundo global nos vemos afectados por la crisis, y por eso medidas como esta son clave", ha señalado Besteiro, quien ha lamentado que el Partido Popular votara en contra de dicho real decreto en la Cámara Baja.

Por su parte, el regidor local, Valentín González Formoso, ha agradecido la visita y ha calificado la noticia como un alivio para el futuro de la comarca.

"Vamos a tener más capacidad para evacuar energía renovable, más capacidad para almacenar y capacidad para suministrar consumo a los proyectos industriales. Si no hay suministro energético, no hay industria", ha recalcado Formoso.

Ambos dirigentes han coincidido en que esta medida permite sortear el principal "talón de Aquiles" del desarrollo económico en la zona, garantizando que As Pontes se convierta en una ubicación natural para industrias de alto consumo energético.

Los socialistas han avanzado que demandarán del Ejecutivo central la máxima celeridad para que el acuerdo se materialice en uno de los próximos Consejos de Ministros.