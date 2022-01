El Ayuntamiento de Narón ya ingresó a Ferrol el coste del servicio de saneamiento del año 2020

El mismo día que Ferrol celebra la festividad de su patrón, San Julián, el pasado viernes, 7 de enero, el Ayuntamiento de Narón realizaba una transferencia por 852.601,85 euros a su municipio vecino por el servicio de depuración y vertido de aguas residuales, prestado por la Empresa Municipal de Aguas de Ferrol (EMAFESA), durante todo el año 2020, todo ello a pesar de que Ferrol no ha enviado la liquidación por este servicio, es decir, no les has remitido la “factura”.

Para poder realizar este pago desde Intervención, el pleno de Narón aprobó en la última sesión del año 2021, el 30 de diciembre, abonar dicha cantidad económica, que es la que aparece “en los informes técnicos estimativos” que tiene Narón, incidiendo que todavía no existe un sistema que pueda cuantificar los metros cúbicos que desde Narón se vierten al sistema de depuración, que comparten ambos municipios.

BUENA VOLUTANDAD

Desde Narón se estima que “existe la prestación de un servicio y que tal dación implica un coste que los ayuntamientos deben de asumir” y que por ello, “teniendo en cuenta los informes, procede por lo tanto, que el pleno reconozca de manera extrajudicial el abono de dichas cuantías estimativas correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2020, sin el perjuicio de una posterior remisión por parte del Ayuntamiento de Ferrol de las liquidaciones de estas fechas”.