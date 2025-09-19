El Ayuntamiento de Ares invita a los grandes productores a unirse al programa de contenedores marrones

Bajo el lema #TiTesAChave, la Concejalía de Medioambiente de Ares ha lanzado una nueva campaña para invitar a los grandes productores de residuos orgánicos del municipio a unirse a su programa de contenedores marrones.

Bares, restaurantes, fruterías, panaderías y floristerías son algunos de los establecimientos que podrán solicitar de manera gratuita un contenedor marrón para depositar sus restos orgánicos. Estos contenedores se instalarán en la vía pública, cerca de los negocios, y contarán con una llave que solo poseerán los propios establecimientos.

Los residuos como restos de fruta, verdura, carne, pescado, conchas de marisco, pan o posos de café y té serán transportados a una planta de tratamiento de SOGAMA para ser convertidos en compost, un fertilizante natural.

Desde la Concejalía, la edil de Medioambiente, Lucía Blanco, ha destacado la importancia de no depositar en estos contenedores ningún residuo que no sea orgánico. Asimismo, ha señalado que "ya son más de 10 los establecimientos que han solicitado su contenedor marrón, convirtiéndose en agentes referentes en la apuesta por procesos ecológicos en su día a día".

Para obtener más información o solicitar un contenedor, los interesados pueden contactar a través del correo electrónico lucia.blanco@concellodeares.com o llamando al teléfono 981 46 81 02.