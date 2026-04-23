Avanzan en Narón las obras de accesibilidad en el entorno de la plaza del Concello de Xuvia

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Obras, Pablo Mauriz, han supervisado este miércoles el avance de los trabajos de mejora de la accesibilidad en el entorno de la plaza del Concello de Xuvia, una actuación destinada a adaptar este céntrico espacio urbano a las necesidades actuales de movilidad peatonal.

La intervención responde a la necesidad de renovar los accesos a las aceras de los viales que rodean el antiguo consistorio, cuya pavimentación data de hace aproximadamente quince años. El deterioro por el paso del tiempo, sumado a los cambios en los sentidos de circulación y las limitaciones físicas del espacio —con anchos reducidos y desniveles—, hacía imprescindible una reforma para mejorar la seguridad y la movilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida.

Las obras se centran principalmente en dos tramos de las calles Xoán XXIII y Foro, así como en los accesos directos a la plaza. En concreto, se están reformando doce esquinas de cruces para garantizar itinerarios peatonales accesibles, además de actuar sobre dos aceras lineales que suman más de 400 metros cuadrados. Asimismo, el proyecto incluye la pavimentación de dos cruces en la calle Foro, con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados.

El objetivo del proyecto es crear un itinerario continuo y accesible en todo el perímetro, mejorando la conexión entre los distintos puntos de la zona y eliminando las barreras arquitectónicas existentes. La inversión total asciende a algo más de 63.500 euros, financiados a través del plan provincial de la Diputación.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses, por lo que se espera que la actuación pueda estar finalizada el próximo verano si los trabajos continúan según el calendario establecido. Durante la visita, tanto la regidora como el edil de Obras pudieron comprobar in situ el estado y la evolución de unos trabajos que buscan reforzar la seguridad en uno de los puntos neurálgicos del barrio de Xuvia.