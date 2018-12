Aumento del número de agentes de la Policía Nacional durante la Navidad para prevenir actos delictivos

El Ministerio del Interior ha aumentado el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de gran afluencia de público, un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña. El plan, denominado ‘Comercio Seguro’, tiene como objetivo prevenir los actos delictivos durante la Navidad, como hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o fraudes.

La Policía Nacional también pondrá especial atención a la prevención de butrones, que en estas fechas suelen incrementarse debido al aumento de mercancías existentes tanto en almacenes como en tiendas.

Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público y se fomentarán las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano.

RECOMENDACIONES A COMERCIANTES

También se realizan un serie de recomendaciones a los comerciantes, como instalar un sistema de cierre seguro, mantener una luz en la fachada durante toda la noche, instalar un timbre exterior para la apertura remota del local o evitar hacer el recuento de caja a última hora ni hacerlo en solitario. La Policía recomienda igualmente que, en caso de atraco, el comerciante no se enfrente nunca con el delincuente, especialmente si va armado.

En cuanto a las compras en Internet o de productos falsificados que, además de conllevar un delito relativo a la propiedad industrial, su adquisición puede conllevar problemas de seguridad o para la salud. Juguetes, aparatos electrónicos, baterías o productos alimenticios deben pasar los controles correspondientes de entidades de Sanidad y Consumo.

La Policía Nacional también recuerda que, durante los viajes en periodos navideños, es importante no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión, así como no divulgar la ausencia del domicilio.

ZONAS DE AGLOMERACIONES

Además, durante estos días, en las zonas comerciales y de ocio se aglutinan carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes. Por esa razón, la policía aconseja no sacar dinero a requerimiento de desconocidos aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio. Asimismo, se recomienda no llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso y, si se va a sacar dinero en un cajero, comprobar que nadie esté observando o siguiendo.

Igualmente, se recomienda no aceptar ayuda de desconocidos ya que, en muchas ocasiones, tras esa voluntad se esconde un delincuente preparado para aprovechar el descuido del ciudadano.