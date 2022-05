La Audiencia suspende la entrada en prisión de López Pintos, pero los sindicatos siguen reclamando su indulto

El secretario comarcal del sindicato CIG en Ferrol, Manel Grandal, ha dado a conocer un auto de la Sección 2 de la Audiencia Provincial de A Coruña que suspende la ejecución de la pena privativa de libertad contra Xesús Anxo López Pintos por un plazo de dos años, con la condición de que no delinca durante este período.

Dichas manifestaciones las ha realizado en la mañana de este miércoles, 25 de mayo, en la sede del sindicato en Ferrol, en donde ha estado acompañado del secretario de Organización de CCOO en Ferrol, Santiago Díaz, y Xaquín García Sinde, por la CGT.

López Pintos había sido condenado en octubre de 2020 por este tribunal a seis meses y un día de cárcel tras unos altercados que se produjeron en el año 2012 en las afueras de un hotel de Ferrol, en donde el Partido Popular realizaba una pegada de carteles en vísperas de unas elecciones autonómicas, en donde el representante sindical fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

El militante de la CIG tenía una condena anterior, por un conflicto entre mariscadores de Mugardos (A Coruña), del año 2001, y sumadas ambas, debería de entrar en prisión.

PETICIÓN DE INDULTO

Manel Grandal ha detallado que la suspensión de la ejecución de la pena impuesta “no va a motivar la paralización de la petición de indulto”. Así, ha detallado que “este es un paso importante en el objetivo inmediato de evitar su entrada en prisión”, pero que la campaña a favor del indulto y las movilizaciones continuarán “porque lo que queremos es justicia para Pintos, que se le retire la condena”.

De este modo, anunciaron que continuarán con la recogida de firmas en apoyo a la solicitud de indulto, “porque el objetivo es que el poder ejecutivo retire en su totalidad a condena".

Además, también se mantiene la convocatoria de la manifestación del próximo martes, 31 de mayo, bajo el lema “Justicia para Pintos. Derogación de la Ley Mordaza, que partirá a las 20,00 horas ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol.

El secretario comarcal de la CIG en Ferrol, también ha detallado que “ante un nuevo escenario, la presentación formal de la solicitud de indulto se hará en la primera quincena de octubre, para lograr el mayor número de apoyos”, y que siguen a la espera “de concretar una fecha de reunión con la ministra de Justicia y con el delegado del Gobierno en Galicia”.

Santiago Díaz ha destacado que “estamos ante una resolución judicial, pero falta el planteamiento político de este conflicto, una ley que pone la acción sindical en alto riesgo penitenciario y que busca criminalizar la movilización social”, por lo que ha apelado a “continuar con esta campaña porque falta un pronunciamiento del poder político, del Gobierno, que es el indulto”.

Por último, Xaquín García Sinde, ha incidido en que “esto no va solo de que el compañero Pintos no entre en prisión, sino en dilucidar si hubo o no delito, y nosotros entendemos que no lo hubo”.