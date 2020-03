La Asociación de industriales metalúrgicos de Galicia, Asime, llama a la calma y a la prevención ante la amenaza del coronavirus y para ello ha decidido “ofrecer toda la información sobre la situación actual y dar pautas a las empresas sobre las medidas a adoptar”.

Así, la entidad ha organizado en la tarde de este martes, 10 de marzo, en su sede de Ferrol, una jornada informativa en la que las empresas trasladaron sus dudas y se abordó el tema con representantes del entorno jurídico y sanitario para esclarecer todas las medidas de actuación a llevar a cabo por las empresas.

Desde Asime, Emma González, ha asegurado que “el impacto económico del coronavirus ya se está notando a nivel de ferias y actividades internacionales canceladas y también en desabastecimiento de piezas concretas, pero desde Asime llamamos a la calma y queremos resaltar que las empresas y los comités de prevención están siendo muy responsables y rigurosos en el sector industrial”. También ha trasladado que “por ahora no se ha detectado ningún caso de coronavirus en los más de 67.000 trabajadores que tiene el sector metal en Galicia ni hay ninguna empresa con problemas graves de desabastecimiento”.

EN EXPANSIÓN

Antonio Antela, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico ha traslado a los empresarios que “la epidemia está en Galicia como en toda España, en plena expansión y sin duda va a haber más casos, pero la mayoría van a ser leves y no van a requerir ningún tratamiento específico, ni siquiera deberían ir al hospital. Todos debemos colaborar en mantener las estructuras sanitarias funcionantes y evitar el colapso. Por ello, el que no sea mayor de 60 años y no tenga una enfermedad crónica o debilitante, debe evitar ir al hospital salvo que sienta dificultades.

Respiratorias”, al mismo tiempo que ha trasladado que “probablemente la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura ayudará a que la epidemia cese pronto y hasta entonces lo más importante es seguir las recomendaciones sanitarias”.

PARALIZACION TEMPORAL

Por último, Roberto Vázquez Cid, socio de laboral de Cuatrecasas, remarcó la importancia de elaborar protocolos de actuación, y así ha detallado que “las empresas deben de poner en marcha protocolos que incluyan acciones de formación e información a los trabajadores, medidas que reduzcan el riesgo de contagio especialmente para personas sensibles o con mayor riesgo de contagio y extender sus protocolos a las empresas y proveedores con los que trabajen, y poner en marcha un procedimiento de actuación específico en caso de que haya un contagio dentro de las empresas, llevando si es necesario a la paralización temporal de la actividad.”