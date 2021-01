Asime estima que Ferrolterra perderá 1.500 empleos en el sector del metal en un año y nueve meses

El secretario general de la Asociación de industrias del metal y tecnologías asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, ha asegurado que “entre abril de este año y enero de 2023 se perderán hasta 1.500 puestos de trabajo en la comarca de Ferrolterra”, todo ello si “no tenemos algunas noticias de relevancia”, lo que ha estimado que significa “uno de los peores panoramas de esta zona en las últimas décadas”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el representante de la patronal en una comparecencia ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes, 29 de enero, en la sede de esta asociación en Narón.

Mallón ha destacado que en la actualidad hay en el sector del metal en esta comarca unos 3.800 trabajadores, de los que “un 72% están vinculados al sector naval y eólica marina, y de los que un 90% perderían su empleo si no se producen cambios”.

Ante este panorama desde Asime se ha demandado al Gobierno central “impulsar las inversiones del Astillero 4.0 y un esfuerzo para construir ese dique que tanto se demanda para Navantia, en donde en este momento es necesario apostar por las zonas más deprimidas en el ámbito económico e industrial, como sabemos que es Ferrol, y sabemos que tiene que ser una apuesta a medio y largo plazo, además de buscar la llegada de empresas a la zona, para dar confianza, algo determinante en el ámbito empresarial”.

EÓLICA MARINA

En cuanto a la eólica marina, Mallón ha destacado la apuesta realizada por Navantia y Windar en el ámbito de la construcción de soportes para la aerogeneradores marinos, en donde “la pandemia también está dificultando algunos proyectos” y que “hay que dar una apuesta definitiva por crear un hub de eólica marina desde Ferrol, tal y como venimos trabajando”, incidiendo en que “este liderazgo también se podría traducir en la instalación de parques eólicos marinos cerca de las costas gallegas y que en las próximas semanas y meses todos nos podremos convencer de ello”.

Desde Asime se ha reclamado que “no se debe de permitir el cierre de la central térmica de Endesa” y así ha detallado que “nos alineamos con el posicionamiento de la Xunta en esta demanda y que el Gobierno central no autorice su cierre mientras no tengamos un plan sustitutivo para la actividad”, y que por ello “tenemos que exigir que no se puede cerrar esta central si no hay un proyecto alternativo y efectivo”.

SIEMENS GAMESA

En el caso de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas, Mallón ha manifestado que “en parte somos optimistas con este centro productivo, porque quizás pueda haber algún proyecto de inversión, por lo que estaremos atentos, pero si se ejecuta finalmente este cierre, sin otra alternativa, esto motivaría otra pérdida importante de empleos”.

Por último, desde esta asociación patronal se ha reseñado que “Ferrol tiene que ser una de las áreas prioritarias no solo de Galicia, sino que, de todo el territorio nacional, en donde hay mucho conocimiento industrial y que por ello es fundamental que lleguen aquí fondos de reestructuración y desde Asime vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer atractivo Ferrol y todo su entorno”, ha sentenciado.