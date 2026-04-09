Así es la historia de Gabry, un ortegano de 46 años que desafía al párkinson juvenil a través del deporte

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que a menudo se asocia con personas mayores, pero la realidad del párkinson juvenil es una lucha diaria para muchos. Es el caso de Gabry Torres García, un gallego de 46 años que fue diagnosticado hace dos. Su historia es un testimonio de superación, amistad y la búsqueda de visibilidad para los más de 160.000 afectados en España, que todavía se enfrentan a barreras por el desconocimiento social.

El laberinto de los primeros síntomas

Para Gabry, todo comenzó un año antes del diagnóstico, aunque entonces no era consciente. Tras dos operaciones de espalda y mientras se recuperaba de una depresión de cinco años, notó que su mano derecha, la dominante, 'iba torpe' mientras restauraba muebles. A esto se sumaron otros indicios, como mantener la mano rígida delante del pecho o arrastrar el pie derecho al caminar, síntomas que su entorno notaba pero que él no terminaba de comprender.

La confirmación llegó tras un periplo médico. Su psiquiatra descartó que fuera un efecto de la medicación y el neurocirujano negó que fuera una secuela de la espalda. Finalmente, una neuróloga, Cristina Sueiro, le puso nombre a lo que le sucedía. La enfermedad le afectaba incluso al conducir.

Una amistad nacida en la adversidad

Un pilar fundamental en su vida ha sido la amistad con Luisma, conocido como Yeye Manito. Se conocieron en Neuraxis, un centro de entrenamiento en Ferrol, donde Gabry le tendió la mano a Luisma, quien en ese momento "estaba resignado a la enfermedad". El vínculo se fortaleció rápidamente al compartir una realidad que solo ellos entendían.

La amistad es recíproca y, tiempo después, fue Luisma quien le dio un impulso anímico a Gabry. Le compuso una canción, un gesto que emocionó profundamente a Gabry, "Reventé a llorar, estaba mi madre al lado y me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta', confiesa. La música se convirtió en terapia y en un símbolo de su lucha compartida.

El reto: una carrera para inspirar

El deporte es otro de los motores de Gabry. Gracias a su entrenador, Víctor Blanco, a quien describe con 'admiración' y 'humildad profesional', ha encontrado la fuerza para prepararse para la Samurai Xtreme Race, una dura carrera de obstáculos que se celebrará el 4 de julio en As Pontes.

Quiero demostrar a la gente que con párkinson también se puede participar en este tipo de eventos" Gabry Paciente de párkinson

Su motivación trasciende lo personal. 'Quiero demostrar a la gente que con párkinson también se puede participar en este tipo de eventos', afirma con determinación. Este reto es una forma de devolvérselo a su entrenador, a sí mismo y, sobre todo, de enviar un mensaje de esperanza a otras personas.

Mirando al futuro, que antes '[veía más negro]', ahora su propósito es claro. 'Lo que me pide el cuerpo es ayudar en dar visibilidad, aportarle un poquito de luz a personas que tanto estén atravesando estado depresivo como la enfermedad del párkinson', concluye. Un mensaje de un '[Gabrie Guerrero]', como le llama su amigo Luisma, que ha transformado su lucha en inspiración.