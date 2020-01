El PP asegura que el PSOE "cierra empresas" y pretende "engañar" a los vecinos fingiendo que busca soluciones

El Partido Popular de la provincia de A Coruña da un "no rotundo y definitivo" a lo que ellos califican como "pretensiones del PSOE de liderar una mesa de trabajo por la reindustrialización de Ferrolterra". Así, a través de un comunicado aseguran que “no vamos a entrar en ese juego, desgraciadamente triste y desgraciadamente habitual, a que nos tienen acostumbrados los socialistas”, aseguran los populares estar “hartos de que el PSOE cierre empresas y niegue trabajo a los astilleros para luego engañar sin ningún tipo de escrúpulos a una población repetidamente castigada por sus nefastas políticas de empleo e industria".

La agrupación que preside Diego Calvo incide en que "está claro que el cierre de Endesa en As Pontes y la falta de trabajo en Navantia es responsabilidad del desgobierno de Pedro Sánchez", ya que "desde el primer momento, desde que Endesa habló de la paralización de la actividad, en el Partido Popular mantuvimos la misma postura, avogando por una transición energética justa pero también progresiva, con una voluntad de diálogo clara tanto con los trabajadores como con el Gobierno Central y la empresa”.

Aseguran los populares, que “de nada valieron las promesas de Sánchez o de la ministra Teresa Ribera realizadas al alcalde de As Pontes pues la intención del Gobierno del PSOE era clara: cerrar Endesa”.

"TOMADURA DE PELO"

Por eso, y después de las críticas recibidas por no asistir a esa “falsa reunión de trabajo” convocada en Ferrol el pasado jueves, aseguran que “no vamos a participar de una aparente protesta contra lo que ellos mismos han provocado”. “Sería absurdo y una tomadura de pelo para la ciudadanía”, insisten desde el PP.

Para los populares, la secuencia de los actos es clara: “El PSOE de Sánchez cierra nuestras empresas y condena al paro a miles de trabajadores de As Pontes; y los socialistas de Ferrolterra, en lugar de pelear por la reactivación de Endesa a la espera de alternativas para esos puestos de trabajo, como pedimos siempre desde el PP, se rinde y asume el cierre. Lo da por bueno. A continuación, creyendo que la población no tiene memoria, montan un teatrillo para hacer que pelean por la reindustrialización. Una pena que no invitaran a la reunión a la flamente vicepresidente Teresa Ribera, quizá es ella la que mejor pueda explicar el porqué del cierre de Endesa”.

Ante esta situación, los populares también apelan a la responsabilidad de vecinos, empresarios y sindicatos, para que "no se dejen engañar por un PSOE deseoso de sumir a nuestra comarca en una nueva reconversión”.

“Por desgracia, ya sabemos cómo acaban los cantos de sirena de los socialistas y los planes de empleo y reindustrialización. En Ferrolterra lo sabemos, lo hemos sufrido con una reconversión naval de la que todavía intentamos recuperarnos, y no queremos volver a pasar por eso”, apuntan desde el PP provincial, que anima a los sectores implicados a no participar en el juego de los socialistas, pues “solo buscan tener una foto que maquille su partido, cuando ellos son los responsables de la desindustrialización de nuestra comarca”.

Finalmente, y ante la decisión del PSOE de Ferrolterra de aceptar el cierre de sus empresas, el Partido Popular se postula como "el partido que liderará su reapertura y la recuperación de los puestos de trabajo tanto para los trabajadores de la central térmica como para los de las empresas auxiliares o los transportistas del carbón". “Claro que caminamos hacia una transición energética, nunca lo hemos negado, pero queremos que se haga de una forma sostenible, con perspectivas de futuro para todos los sectores afectados”, concluye el Partido Popular, recordando que “queremos población activa y no prejubilados en sus casas”.