El PP asegura que Mato habrá eliminado “más de 400 plazas de aparcamiento” al final del mandato

El grupo municipal del Partido Popular de Ferrol, a través de uno de sus portavoces adjunto, Javier Díaz, aseguró que el gobierno que preside Ángel Mato habrá eliminado “más de 400 plazas de aparcamiento” al final del mandato, todo ello “sin dialogar con los vecinos y colectivos afectados y sin ofrecer alternativas”

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, 4 de mayo, en el Ayuntamiento de Ferrol, Díaz ha detallado que “son continuas las quejas no solo de los ciudadanos, sino también de sectores gravemente afectados como la hostelería y el comercio, los primeros por tener muchas dificultades para llegar a las proximidades de sus viviendas y segundos por ver como sus ventas se ven mermadas, ya que la gente no acude por no tener donde aparcar.

“El gobierno de Mato se ha dedicado desde que comenzó su mandato a eliminar plazas de aparcamiento en el centro. Actualmente ya han eliminado unas 250 plazas y la intención de Mato es finalizar su mandato suprimiendo más de 400 plazas” afirmó.

Estima Javier Díaz que a esta situación se ha llegado “por tener un gobierno en Ferrol que inició el mandato sin tener un proyecto de ciudad, sin planificación y que no escucha ni a la corporación, ni a los vecinos ni tampoco a los taxistas, algo que ha quedado patente en estos últimos tres años”.