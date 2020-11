El PP asegura que los Presupuestos Generales del Estado “marginan” a Ferrol

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha asegurado este martes que la ciudad "no se merece la marginación que sufre" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha señalado que la localidad "necesita inversiones para generar empleo".

En un comunicado, ha abogado por "mejorar nuestras infraestructuras de comunicación" con partidas en las cuentas nacionales. "Ferrol es la ciudad gallega con la tasa de paro más elevada", ha destacado.

De este modo, ha considerado que el municipio presenta "un panorama que necesitamos cambiar; solo podremos hacerlo con el trabajo de la corporación y el respaldo de las diferentes administraciones".

SIN INVERSIÓN EN EL NAVAL

En su opinión, "el Estado castiga de nuevo a Ferrol sin inversiones para la construcción de un buque AOR y del dique seco cubierto". Para el edil, son "dos proyectos fundamentales que ayudarían a revertir esta situación" y a "evitar más despidos", así como a "generar carga de trabajo y ser más competitivos".

Igualmente, Rey Varela ha apostado por un astillero que pueda "ampliar posibilidades en el mercado internacional con el dique". "Constatamos la paralización del proyecto del dique seco cubierto por el nuevo Gobierno socialista en Madrid", ha incidido.

En alusión al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha reseñado que debe "recabar" el apoyo "de su grupo parlamentario", el del PSOE, durante "el trámite de enmiendas" de las cuentas estatales "para que vote a favor de la enmienda presentada por el PP o el BNG".

FERROCARRIL

Por otro lado, ha lamentado que no "haya ni un solo euro para la modernización de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña, no podemos permitir que Ferrol sea la única ciudad que no está conectada con el Eje Atlántico".

Asimismo, ha citado la problemática del marisqueo en la ría de Ferrol y ha propuesto "seguir avanzando y centrar a partir de ahora los esfuerzos en la regeneración del entorno". Finalmente, ha instado a "evitar que se diga una cosa en Ferrol y otra en Madrid; los ferrolanos se lo merecen".