As Pontes acoge el primer Rally Show de la Diputación de A Coruña con una gran lista de pilotos

El circuito permanente de As Pontes se prepara para un día de alta velocidad este sábado 30 de agosto. A partir de las 12 del mediodía, se celebrará la primera edición del Rally Show de la Diputación de A Coruña, un evento que ha sido presentado oficialmente en el mediodía de este martes. La competición reunirá a algunos de los pilotos más destacados del panorama nacional, quienes se enfrentarán en mangas eliminatorias para alzarse con la victoria.

José Murado, organizador de la prueba y copiloto con gran experiencia, se mostró "expectante" ante el inicio de la acción. "Estamos ya deseando que llegue el sábado, que empiece la acción, ver el circuito lleno de gente disfrutando de un espectáculo que yo creo que va a ser muy bonito de ver, con un formato de tipo carrera de campeones", explicó Murado.

Un espectáculo accesible para todos

Una de las grandes novedades del evento es su entrada libre y gratuita, una decisión tomada en colaboración con la Diputación de A Coruña para "acercar al máximo público posible" y poner en valor las "magníficas instalaciones" del circuito de As Pontes. Para comodidad de los asistentes, se han habilitado gradas con capacidad para 500 personas y un aforo total de 2.000 espectadores, que podrán disfrutar de la prueba cómodamente.

Además de las emocionantes eliminatorias, el evento contará con una serie de actividades para el público. Se sortearán regalos y dos co-drives con pilotos como Raúl Hernández y Daniel Berdomás, ofreciendo la oportunidad de vivir la experiencia desde dentro. La jornada, que se extenderá hasta las 18:00 horas, estará amenizada con música y narración en directo por parte del presentador madrileño Santiago Ayala, quien ayudará a los asistentes a seguir el desarrollo de las mangas.

Pilotos de élite y posibles sorpresas

La lista de participantes es el principal atractivo. Entre los nombres confirmados destacan Víctor Senra, reciente ganador del Rally de Ferrol, y Diego Varela, que pilotará un Hyundai i20 Rally 2. También estarán presentes otros pilotos de renombre como Javier Ramos Grille, Manuel Senra y Jorge Pérez, con un Porsche 911, entre otros.

José Murado destacó que el formato de eliminatorias "siempre va a dar sorpresas", especialmente en un circuito tan técnico. A pesar de que nombres como el de Víctor Senra y Raúl Hernández son firmes candidatos a la victoria, el organizador no descarta incluso a Jorge Pérez si el asfalto está mojado.

Además de la lucha por el mejor tiempo, se espera que pilotos como Javier Ramos Grille con su Ford Sierra RS Cosworth y Manolo Senra con el Peugeot 306 Maxi, ofrezcan un gran espectáculo para el disfrute del público. "Son pilotos que nos gusta tener siempre en nuestras pruebas, son los primeros a los que llamamos", afirmó Murado, destacando el cariño que les tiene la afición por su conducción espectacular.