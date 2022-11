Arranca la huelga del personal de Indasa para reclamar la subrogación

Los trabajadores de Indasa, que se encargan del mantenimiento de las cabinas de chorreo y pintado de Navantia, iniciaron este lunes, 7 de noviembre, la huelga indefinida en defensa de la continuidad de sus empleos y para que se respete el derecho a la subrogación recogido en el convenio de siderometal de A Coruña.

Desde el arranque de la jornada laboral y durante tres horas, los trabajadores estuvieron en la puerta de Navantia Ferrol repartiendo folletos informativos para explicarle al resto del personal del astillero cuál es su situación laboral y que demandan. El próximo miércoles, día 9, harán reparto también durante tres horas, en esta ocasión en el astillero de Fene.

Se trata de diez trabajadores que corren el riesgo de quedar sin empleo a partir de 1 de diciembre, ya que Navantia no prorrogó el contrato del servicio, adjudicado a Indasa, ni licitó la nueva concesión, por lo que los operarios no tendrían empresa en la que subrogarse. Además de quedar sin empleo, Navantia decidió retrasar la licitación más de seis meses, “para que los trabajadores pierdan el derecho a la subrogación”, y según asegura la CIG hace unos días se abrieron negociaciones tanto con Navantia como con la empresa contratista, Indasa, para buscar soluciones que permitan a estos trabajadoras mantener sus empleos y sus derechos, “una solución que no debería de ser muy compleja, toda vez que hay actividad en otras cabinas y en cuestión de meses llegará una importante carga de trabajo a los astilleros de la ría”.

Según Vicente Vidal, secretario comarcal de CIG-Industria, “vamos a dar una margen para la negociación y esperamos que las conversaciones fructifiquen de manera satisfactoria, pero si esto no acontece, tomaremos todas las medidas que sean oportunas en la defensa de los puestos de trabajo y de los derechos del personal de las auxiliares”.