El Área Sanitaria de Ferrol incorpora nuevo equipamiento para esterilización y anatomía patológica

El Área Sanitaria de Ferrol incorpora nueva tecnología a la Unidade de Esterilización y al Servizo de Anatomía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Tal y como ha trasladado el Sergas en una nota de prensa, el portal de Contratos Públicos de Galicia publicó estos días la formalización del contrato para el arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de diversos equipamientos.

Concretamente, se tratan de dos lavadoras termo desinfectadoras y un autoclave esterilizador a vapor, para la Unidade de Esterilización; y un procesador de tejidos para Anatomía Patolóxica del Hospital de Ferrol.

En este sentido, ha destacado que ambos equipos tienen "mayor capacidad y los ciclos son más rápidos" que el de las máquinas que sustituyen. Además de la renovación, se suma una nueva lavadora.

De esta manera, la inversión final de esta contratación asciende a 380.185 euros y el contrato incluye el transporte, entrega, instalación, puesta en marcha, formación del personal, así como el mantenimiento del equipo durante la vigencia del contrato en las condiciones que se detallarán en el pliego de prescripciones técnicas.