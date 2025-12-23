Archivan la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha archivado la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares (PP) al concluir el sumario sin procesamiento. El juzgado ha dado por concluidas las diligencias de investigación y ahora eleva el caso a la Audiencia Provincial, órgano que deberá confirmar o revocar la decisión de la instructora.

Dimisión para defender su inocencia

Villares presentó su dimisión el pasado mes de junio para, según sus propias palabras, poder "defenderse" en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró "totalmente inocente". La renuncia se produjo tras la notificación sobre su imputación por una supuesta agresión sexual que había denunciado la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago.

Respaldo del Gobierno gallego

Al día siguiente de su dimisión, durante la toma de posesión de Marta Villaverde como nueva conselleira, Villares fue arropado por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente. El titular del Ejecutivo autonómico deseó que "se haga justicia cuanto antes" para "poder recuperarlo para la vida pública".

El propio Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. "En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración", relató el presidente gallego.