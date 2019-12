El anterior gobierno de Ferrol adeudaba al Consorcio Galego de Bienestar Social los pagos de tres anualidades

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha asegurado que su gobierno “hizo frente a las deudas” que esta administración local tenía con el Consorcio Galego de Benestar Social, dependiente de la Xunta, “de los años 2017, 2018 y parte de 2019”, hasta la llegada de ejecutivo socialista al gobierno, incidiendo en que “antes de que acabe este año 2019 estaremos al corriente de los pagos con el Consorcio Gaelgo de Benestar Social”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el regidor en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde ha estado acompañado de la concejala de Benestar Social, Eva Martínez.

“Este Consorcio Galego está gestionando dos centros de día en nuestra ciudad y otras dos escuelas infantiles, ambos situados en los barrios de Caranza y Esteiro, teníamos la obligación de ponernos al corriente en el pago”, una situación que ha estimado necesaria para “a partir de ahora exigir que el Consorcio Galego de Benestar Social tenga una mayor intensidad en su participación”, ya que Mato ha adelantado que “queremos que en los próximos años se haga frente a todas la plazas que tenemos concedidas en los centros día, ya que a pesar de la población envejecida que tenemos, hay plazas disponibles, ya que de las 80 plazas de Caranza hay cubiertas 41, mientras que en Esteiro, de 30 disponibles, tenemos 14 sin utilizar”, estimando que por no estar al día de pago “no se nos concedían más plazas”, manifestando que “en un plazo de dos años nos gustaría estar utilizando el cien por cien de las capacidades que tenemos concedidas”.

“DECISIÓN PÓLITICA”

A preguntas de los medios de comunicación, sobre cual había sido el motivo de la demora en los pagos, Mato ha estimado que “pienso que fue un posición político, se determinó que no había que pagarle al Consorcio Galego de Benestar Social, sin que hubiera una razón aparente, o por lo menos no está escrita ni figura en ningún expediente, ya que estamos hablando de cuantías muy grandes”, en alusión a la falta de pago por falta del gobierno de Ferrol en Común y que lideraba Jorge Suárez.

Por su parte, Eva Martínez, ha reseñado que la deuda dejada por el anterior gobierno “ascendía a 570.000 euros, que para Benestar Social es una cantidad muy importante y que el pago se correspondía con el acuerdo de un tercio que fue firmado en 2017, con la mediación de la FEGAMP, y que le correspondía por los gastos de los dos centros de día y las dos escuelas infantiles”.

PRESUPUESTOS

En otro orden de asuntos, Ángel Mato también se ha referido al estado de elaboración del borrador de presupuestos para el próximo año 2020, y que todavía no ha sido finalizado. Así, Mato ha reseñado que “tenemos pendientes algunos pequeños flecos con determinadas concejalías, que por cuestiones de funcionamiento, no fueron quien de llegar, al tener otras prioridades, pero calculo que en breve, antes de fin de año, me gustaría que estuviera finalizado este borrado de presupuestos, encima de la mesa”.

PLAZA DE ARMAS

En cuanto a la obra que se está ejecutando para reformar la plaza de Armas, situada delante del Ayuntamiento, Mato ha trasladado que algunos de sus tramos “se abrirá al público durante los días centrales de la Navidad”, mientras que otras zonas deberán de aguardar hasta “por lo menos el mes de enero o a lo mejor febrero”, destacando que su gobierno nada tiene que ver con el traslado desde un vivero de Holanda de los tilos que se colocarán en este espacio. “Esa decisión fue tomada por el director de la obra, no por el gobierno, que quede claro que el Ayuntamiento tiene encomendada esa dirección de obra y fue él como experto el que decidió, ya que hay algún chascarrillo de donde podían venir los árboles, y pienso que esas decisiones son del director de obra el que las tiene que tomar y consideraría que para ese porte y de acuerdo al proyecto, tenían que tener esta origen” ha sentenciado.