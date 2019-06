Ángel Mato sigue apostando por llevar las negociaciones del nuevo gobierno de Ferrol “con toda la discreción”

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ferrol, Ángel Mato, apuesta por seguir “con toda la discreción” los encuentros de manera informal que ya han iniciado desde su formación con representantes de Ferrol en Común y BNG, que ya le han mostrado su disposición a apoyarlo en la sesión de investidura para poder ser alcalde.

Dichas manifestaciones las ha realizado en la mañana de este lunes tras haber mantenido una reunión de trabajo en la zona de Alcaldía con el resto de candidatos a este puesto, además de con el secretario municipal y personal del Protocolo, para planificar como será el pleno de investidura de Ferrol.

Mato ha manifestado que los encuentros para tratar de llegar a un posible pacto con FeC y BNG tienen que ser “desarrollados de forma tranquila y con discreción suficiente para que no haya interferencias, ya que lo importante es que las negociaciones trascurran con normalidad para intentar llegar al mayor acuerdo posible.”

El candidato socialista ha destacado que “las negociaciones van a su ritmo y ahora es cuando hay que entrar en este proceso, en la negociación, haciéndolo con discreción”, rechazando que se están realizando con “secretismo”, ya que desde su punto de vista “evidentemente nosotros somos representantes públicos y la discreción es una buena compañera, en cualquier situación y en la vida en general”.

POSICIÓN DEL BNG

El candidato del BNG, Iván Rivas, ha trasladado que “por el momento no hay ninguna novedad” y ha asegurado que “esperemos que esta semana se produzca algún tipo de reunión”, aunque ha admitido que ya se han producido “encuentros de tipo informal, contactos pero sin ningún avance de lo que va a suceder después de la investidura”, reseñando al mismo tiempo que “quien tiene que determinar el futuro de la ciudad es el Partido Socialista y en función de ello el Bloque Nacionalista Galego adoptará las decisiones que considere oportunas”.

De todas formas, Rivas vincula la entrada en un hipotético gobierno de Ferrol a lo que decida la asamblea local “ya que se trata del mayor órgano de decisión que tiene el BNG en la ciudad y hasta que tengamos algo específico o concreto no lo podemos someter a votación, ya que es algo que desconocemos”. Por último, el representante nacionalista ha recordado que “los plazos se acortan para poder llegar con un gobierno cerrado antes del próximo sábado” pero ha recordado que “el PSOE ya tiene manifestado que no le importa que se configure con posterioridad”.

SIN CONTACTOS CON EL PP

Por su parte, el líder del grupo mayoritario en el pleno de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, ya que el PP se ha quedado a un solo edil de la mayoría absoluta, al lograr doce de los veinticinco concejales, también ha acudió a esta sesión preparatoria del pleno, manifestando que “ya hay un acuerdo, se están celebrando reuniones entre el resto de grupos políticos y me parece una pena que estos encuentros no se hayan celebrado con el grupo mayoritario”, al estimar que su grupo será “clave en los próximos cuatro años en la ciudad y será una equivocación para aquel que quiera articular un gobierno en esta ciudad el no contar con este grupo”.

Rey Varela ha “recordado” que ya han pasado 15 días desde las elecciones y que “todavía no hay acuerdo de gobierno”. Dice el popular que “Ferrol no está para perder ni un solo minuto, sobre todo tras lo acontecido en los últimos cuatro años”.

ENTRADA POR LA PUERTA DEL REGISTRO

El pleno de la sesión de investidura en el Ayuntamiento de Ferrol tendrá lugar el próximo sábado, día 15, a partir de las doce del mediodía, tal y como han acordado los cuatro candidatos a la Alcaldía, de Partido Popular, PSOE, Ferrol en Común y BNG.

Además, cada concejal tendrá tres invitaciones para familiares y se volverá a invitar a las autoridades locales, algo que no se hizo en 2015 por deseo del ahora alcalde saliente, Jorge Suarez (FeC). Habrá también pantallas en el salón de recepciones para seguir todo lo que ocurra en el salón de plenos y la entrada se realizará por la puerta del Registro, por la calle María, y no por la principal, debido a las obras que se están desarrollando en la plaza de Armas.