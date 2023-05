Ángel Mato asegura que esta comarca “tiene que liderar” el sector eólico marino y alerta de posibles marchas

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha reclamado a “todas las administraciones públicas involucradas” en el sector eólico marino, “nominalmente a la Xunta de Galicia, a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y también a Navantia”, que tienen que tener claro que “para Ferrolterra es irrenunciable ese sector industrial” y que por ello “nos lo tenemos que tomar todos muy en serio”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el regidor de Ferrol en el mediodía de este jueves, 18 de mayo, durante un acto en esta ciudad con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras ser interpelado por el posible traslado de la empresa naval pública de Navantia al puerto exterior de Punta Langosteria para realizar operaciones de eólica marina.

“Siempre me he puesto a disposición tanto de la Xunta como de la Autoridad Portuaria para no perder esta oportunidad y creo que sería un error que pagaríamos los próximos años si consentimos que se deslocalice el hub y el ecosistema industrial que ya tenemos hoy, que está alimentando a muchas familias y dando trabajo a muchos trabajadores”, ha detallado el alcalde.

Según Mato, “creo que eso, desde mi punto de vista, sería inaceptable y un error mayúsculo”, ha sentenciado.