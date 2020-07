Ana Pontón habla en la Plaza Vella de la necesaria conservación del patrimonio de Ferrol

La candidata a la presidencia del BNG, Ana Pontón, ayer encabezó otro mitin que se celebró este pasado domingo en la Plaza Vella de Ferrol en donde estuvo acompañada del candidato por la comarca, Ramón Fernández; por el diputado, Néstor Rego; de la concejala Mar López y el portavoz del partido nacionalista en Ferrol, Iván Rivas.

Allí pidió el voto de los ferrolanos para construir una nueva Galicia de la mano del BNG. Pontón volvió a trasladar la preocupación del BNG ante el rebrote de la Mariña, con más de un ciento de personas contagiadas a las que dedicó palabras de aliento y confianza.

FERROLTERRA

Pontón destacó que Galicia necesita un gobierno que no se limite a hacer promesas que nunca llegan a nada, y a defender en la comarca de Ferrolterra el apoyo al sector naval, y a una transición energética justa que no deje tirados a cientos de empleos en As Pontes, un ayuntamiento dijo, por lo que pasó el sábado, el candidato del PP sin aportar ni una solución tras once años al frente de la Xunta. También habló en Ferrol de la necesaria recuperación del patrimonio en la ciudad y por la sanidad, ya que según Pontón Feijóo paralizó proyectos de modernización del área sanitaria, hasta ahora que por fin está en marcha en plan director.