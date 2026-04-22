Alumnas de Relaciones Internacionales de Ferrol organizan una simulación pionera de la Corte de Justicia de la ONU

El campus industrial de Ferrol acoge este viernes la primera edición del Atlantic Mood Court, una iniciativa pionera impulsada por alumnado del grado de Relaciones Internacionales. El evento, que simula el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, reunirá a cerca de 60 estudiantes de diversas universidades del país en la Facultad de Humanidades y Documentación, pero también a juristas y profesores universitarios. Un evento que estará abierto para todos aquellos que quieran asistir desde las 10 de la mañana del viernes 24 de abril

Un formato novedoso en España

La idea surgió del propio alumnado que, tras una reunión con el coordinador de su grado, decidió apostar por un formato diferente a los ya extendidos modelos de Naciones Unidas. "Nos apetecería mucho organizar algo para nuestro grado y para impulsarlo", explican las organizadoras. Tras un proceso de investigación, optaron por el Mood Court, un modelo poco común en España, con solo dos precedentes en Barcelona y Madrid.

UDC Belén, Irene, Laura, María y Eva, en Facultad de Humanidades e Documentación de Ferrol donde cursan Relaciones Internacionales

Un Mood Court es una simulación de la Corte Internacional de Justicia donde los participantes representan a las partes demandante y demandada de un caso. Los estudiantes, como litigantes, deben preparar un memorial y exponer oralmente sus argumentos ante un tribunal compuesto por catedráticos y doctorados en derecho internacional. "Esto no es debate, esto es presentar argumentos de un caso", aclaran, destacando el enfoque en el derecho internacional por encima de la oratoria.

Conflictos actuales a debate

La temática de esta primera edición gira en torno al derecho internacional humanitario y los conflictos armados, con un caso ficticio inspirado en la situación del estrecho de Ormuz. Según una de las organizadoras, la elección se debe a que "es un tema de actualidad que a todos nos concierne" y permite a los participantes abordar cuestiones complejas desde una perspectiva académica y práctica.

Formación y futuro profesional

Para los estudiantes, organizar y participar en el Atlantic Mood Court supone una valiosa oportunidad formativa. María Falcón, una de las impulsoras, subraya la importancia de las relaciones en su grado: "Implica un nivel muy alto para hablar con gente, relacionarte, y esa es la parte fundamental".

Además del networking, la actividad les permite adquirir habilidades prácticas como "aprender a defender argumentos jurídicamente, prepararte un memorial para un caso". Se trata de una introducción al mundo profesional que les espera, ofreciendo una visión interna de cómo podría funcionar, por ejemplo, la propia Corte Internacional de Justicia.