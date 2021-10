Alumnas del grado en Gestión Industrial da Moda presentarán sus leggins tecnológicos para embarazadas

Alba Boedo, Ana María García, Andrea Castro, Lucía Blanco y Julia Cacheda, alumnas del cuarto curso del grado en Gestión Industrial de la Moda del campus de Ferrol, presentarán, el próximo miércoles 1 de diciembre, a las 19:00 horas, Sístole, un dispositivo tecnológico incorporado a la ropa que les permite a las mujeres embarazadas escuchar los latidos de su bebé, en el encuentro virtual Fashion Think Tanks ( FFT 2021) que organizan las startups Texlenet y Recovo.

Las creadoras de este leggin tecnológico, galardonado con el primero premio de la XI edición del Programa Explorer by Santander X en el Campus Industrial de Ferrol, participarán en la mesa virtual titulada “Emprendimiento & Aceleración” en la que intervendrán también la directora de mercadotecnia de la consultora en financiación de startups y pymes Intelectium, Inés Martínez, y el director ejecutivo de Texlenet, Jorge Sano Martín. Las alumnas de la Universidade da Coruña no estarán solas, ya que la mesa virtual estará moderada por la profesora de la Facultad de Humanidades y Documentación, Vanessa Mato Santiso.

Fueron varios los proyectos que se postularon para participar en la FFT 2021 pero, finalmente, el jurado, integrado por el director ejecutivo de Texlenet, Jorge San Juan, la coordinadora del grado en Gestión Industrial de la Moda, Marta Rey, y la técnica del Servicio de Empleo de la UDC, Inma Muñóz, eligió la propuesta de Sístole dada la alta calidad del proyecto y presentación realizado por las cinco estudiantes del Campus Industrial de Ferrol.

La FFT 2021 tendrá lugar de 20 de octubre a 9 de diciembre de manera virtual a través de la plataforma tecnológica Texlenet. A lo largo de ocho mesas redondas, numerosos expertos y emprendedores del sector de la moda ahondarán en temas tan dispares como la internacionalización, centrándose en el mercado chino, la economía circular, la trazabilidad, las comunidades B2 BC, la logística, el ecodiseño o las ayudas y promoción al calzado en España.

PLATAFORMA COLABORATIVA PARA CREAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Texlenet es una plataforma B2 B all in one que ofrece servicios en la nube de comunicación, intercambio y venta a las empresas de la cadena de valor del textil, de la moda y del calzado. Tal y como explican sus creadores, Jorge San Martín, Pablo Pérez y Giulio Romagnoli, la idea es integrar LinkedIn, Infojobs, Zoom, un show room virtual y una feria virtual en una sola herramienta dedicada al sector. Su modelo de negocio es un mezcla de servicios gratuitos y de suscripción en función del perfil de usuario y de los servicios que precise la plataforma.

La colaboración entre la Universidade da Coruña y Texlenet vino de la mano de la Confederación de la Industria Textil ( Texfor) quien la está trabajar junto con la coordinación del grado en Gestión Industrial de la Moda en la búsqueda de prácticas para el alumnado de esta titulación. Está previsto que, a partir del mes de febrero y luego del correspondiente proceso de selección, varios estudiantes del último curso de este grado realicen sus prácticas curriculares en esta startup valenciana.