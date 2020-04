Alternativas na Xustiza denuncia la falta de equipos de protección entre los trabajadores de los juzgados

El sindicato Alternativas na Xustiza ha denunciado la carencia de equipos de protección individual (EPI) que están sufriendo los funcionarios en la sede del Juzgado de Ferrol.

En declaraciones a COPE Ferrol, la delegada de este sindicato la ciudad, Carmen Rodríguez, ha asegurado que “a día de hoy hay muchos juzgados que tienen falta de este material, en donde algunos trabajadores han comprado de su propio bolsillo los equipos de protección para trata de protegerse”.

Rodríguez ha reseñado que desde la Dirección Xeral de Xustiza “no se están adoptando las medidas de protección adecuadas, en donde se está atentado y vulnerando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y esto va en detrimento de la salud de los trabajadores”.

Desde Alternativas na Xustiza se ha criticado que desde la Xunta se esté “dictando unos protocolos que no se cumplen”, incidiendo en que “los que dictan estas normas, que luego no se cumplen, están en despachos asépticos, en donde no tienen que recibir a ningún ciudadano, en donde no van a tener ningún tipo de contagio, ya que están como reyes, mientras que los trabajadores que están a su cargo están a los pies de los caballos”, y que se encuentran “sin medios de protección, sin tener seguro que vamos a estar separados del coronavirus y sin poner barreras entre los ciudadanos que llegan y nosotros”.

MANPARAS PORTÁTILES

Por otra parte, Carmen Rodríguez ha denunciado que los tres juzgados de instrucción que hay en Ferrol tienen “una única mampara portátil y que rota entre los tres, siendo utilizada según el juzgado que esté de guardia”, además de criticar que tampoco se han equipado con medidas de distanciamiento las oficinas de otros juzgados, lo que ha llevado a la representa de los trabajadores a decir que “la situación de Ferrol no sabemos como calificarla, si de pintoresca, dantesca o ya para echarse a llorar”, ha sentenciado.