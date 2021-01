Alcaldes, empresarios y sindicatos piden a los gobiernos central y autonómico soluciones industriales

Alcaldes, asociaciones de empresarios y centrales sindicales de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal se han comprometido a demandar de los gobiernos central y autonómico su “involucración directa en la busca de soluciones a la difícil situación que atraviesa la industria” en estas tres comarcas.

Dicho compromiso ha salido de un encuentro telemático desarrollado desde las 12,30 horas de este jueves, 21 de enero, convocado por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE) y en el que se han dado cita los regidores de As Pontes, As Somozas, Cabanas, Cariño, Cedeira, Cerdido, Mugardos, Narón, Neda, Pontedeume, y Valdoviño, representantes de los sindicatos CIG y CCOO, así como los presidentes de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Asociación de Empresarios de Ferrolterra y AJE Ferrolterra.

MESA DE TRABAJO

Todos ellos han consensuado convocar al Gobierno de la Xunta y central “a la mesa de trabajo que se va a constituir próximamente con la participación tanto de los representantes políticos, empresariales y sindicales”.

Entre las demandas que plantearán destacan “la respuesta urgente a la necesidad de carga de trabajo en Navantia, en tanto no dé comienzo el programa de las fragatas F-110”, y la búsqueda de “alternativas al cierre de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas y de Endesa en As Pontes”.

En lo referido al sector energético, exigen que “se garanticen los puestos de trabajo mediante una transición ecológica justa, que implique que las subastas sobre renovables que se pongan en marcha se vinculen al desarrollo de proyectos industriales locales, en Galicia”.

Por último, los participantes han mostrado su apoyo “unánime” a las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, y de manera expresa a la huelga convocada para el próximo 25 de febrero.