El alcalde de Ferrol y el presidente de la Autoridad Portuaria se reúnen para avanzar en temas pendientes

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha asegurado que “el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao vamos a trabajar de la mano para conseguir que esta ciudad sea un polo de desarrollo”, manifestaciones realizados por el regidor al término de un encuentro que ha mantenido en el mediodía de este martes, 26 de enero, con el nuevo presidente del ente portuario, Indalecio Seijo, celebrado en la zona de Alcaldía.

Algunos de los asuntos tratados han sido la cesión de una superficie de casi 250.000 metros cuadrados al Ayuntamiento, entre A Malata, A Cabana y Ferrol Vello, un convenio que ya fue firmado el pasado verano entre ambos organismos, además de la creación de un albergue de peregrinos en las instalaciones de la Casa del Mar que estará gestionado por la Xunta.

Al término del encuentro, ambos han destacado el buen entendimiento que existe entre Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, en donde también han sido abordados temas como la adaptación de los pasos de cebra de la zona del puerto para personas con movilidad reducida, el inicio de las obras de remodelación de la antigua Comandancia Naval y la próxima rehabilitación del antiguo edificio de Aduanas, así como la marcha de las obras de construcción del acceso ferroviario al puerto exterior.

APOYO

Indalecio Seijo ha trasladado su agradecimiento “al alcalde, que me ha recibido y con el que he abordado temas importantes para el futuro de la ciudad en un clima, como no podía ser de otro modo, de cordialidad y apoyo mutuo”, incidiendo que “hoy más que nunca es necesario que todos arrimemos el hombro para conseguir lo mejor para Ferrol”, ya que a su entender “no se puede permitir la pérdida de ningún otro tren, y menos por culpa de una falta de entendimiento entre altos cargos”, insistió Seijo, que ha trasladado que “trabajaré para seguir impulsando las relaciones de la Autoridad Portuaria con la Armada, con Navantia, con la Universidad y con el Ayuntamiento”, y también para que “el diálogo y la acción conjunta de las diferentes administraciones, con independencia de quien ocupe cada puesto en un momento puntual, conformen el pilar fundamental sobre lo que asentar la transformación económica y social que Ferrol necesita”.